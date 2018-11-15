港股直擊 即巿股評

港股近日表現反覆未見大方向，騰訊(00700)昨日季績勝預期，或帶動港股今早高開。

隔晚美股三大指數全線向下，道指低見24935，再度跌穿200天線，收市跌205點或0.8%，標普500跌0.75%，均連跌五日，金融和科技股領跌。納指跌0.9%報7136點。蘋果跌2.8%，進入技術性熊市，連跌五日，市值蒸發近1100億美元，多家機構下調其目標價。拼多多漲逾11%，不過沽空機構Blue Orca稱其誇大營收和GMV。

盤前公布的美國10月通脹數據表現強勁，數據顯示，美國10月CPI按月升0.3%，創今年1月來最大升幅，符合市場預期。美國10月核心CPI按月升0.2%，預期升0.2%，前值升0.1%；同比升2.1%，預期升2.2%。

美國對沖基金經理、億萬富翁科恩(Steve Cohen)表示，美國經濟當前處於周期尾部，一年半或者兩年之後就會進入熊市；未來兩年的回報率不會太好。

美東時間11月14日下午六時(香港時間15日早上7點)，美國聯儲局主席鮑威爾在達拉斯聯儲會議上發表講話。他表示，每次議息會議後都會召開記者會，意味每次議息都可能加息，認為市場必須適應；他又對經濟現狀感到非常滿意，有充份理由經濟會繼續向好。不過他表示，增加關稅可能令通脹上升，經濟增長減慢，而全球經濟或會放緩令人擔憂。另外他稱，股市波動只是聯儲局關注眾多因素之一。

歐洲方面，德國第3季GDP萎縮0.2%，表現不如預期，且為逾5年來最大萎縮幅度。雖然外界希望這在很大程度上是由新的排放測試對汽車生產構成暫時性的衝擊所致，但數據可能會令人更加擔心，歐羅區的經濟擴張遇阻。

國際油價終於止跌。有報道指，油組正討論在下月會議上，削減產油量高達每日140萬桶。紐約期油反彈1%，結束12連跌，收報56.25美元一桶。一月布蘭特期油收報66.12美元一桶，升0.65美元或1%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍高於本港上日收市價。滙控(00005)ADR折合港元計收報65.42元，較本港上日收市高0.17元；騰訊季績好過市場預期，其ADR收報286.63元，高14.43元或5.3%；國壽(02628)ADR收報16.45元，高0.11元。油價12連跌後喘穩，中海油(00883)ADR收報12.9元，高0.2元；中石油(00857)ADR收報5.68元，高1仙；中石化(00386)ADR收報6.56元，高5仙。電訊股方面，中移動(00941)ADR收報75.24元，高0.14元；聯通(00762)ADR收報8.6元，高9仙；中電信(00728)ADR收報3.98元，低2仙。

ADR港股比例指數報25887，較周三恒指收市高233點或0.9%。港股昨日主要在10天線與20天線之間上落，午後最多跌303點，收報25654點，跌138點或0.54%。恒指短期，跌穿20天線(約25543點)。尾段跌幅收窄，恒指收報25654點，跌138點或0.54%。恒指短期阻力參考10天線約25925點附近，支持位為25000點。

地政總署公布，啟德4B區4號地皮，由高銀集團以89.07億元中標，中標價接近市場預期上限，每方呎樓面地價約1.55萬元，符合市場預期。

焦點股份

騰訊：第三季純利233.33億元(人民幣‧下同)，按年增長近三成，勝預期；按季則增長30.59%。按非通用會計準則計算，期內純利197.1億元，按年增15.5%；受惠於新遊戲的貢獻，手遊收入第三季度環比增逾一成。大摩發表報告指，騰訊期內收入高於該行預期2%，主要是網上廣告及其他收入抵消遊戲銷售疲弱，維持對騰訊「增持」的評級，目標價420港元。另外，高盛指騰訊季績符合預期，維持「買入」評級，目標價397港元。

領展(00823)：昨日收市後公布截至9月底中期業績，期內可分派收入總額為27.59億元，按年增加6%，每基金單位中期分派息1.3602元，按年增7.5%。

平保(02318)：公布首10個月保費收入合共6100.22億元人民幣，按年上升19.1%。

中國人保(01339)：公布已完成發行A股(601319.SH)，其A股將於明日(16日)在上海證券交易所上市。

中國太平(00966)：公布首10個月累計保費收入合共約1354.8億元人民幣，按年增長8%。