即巿股評 港股直擊 國際財經

紐約期油周二(13日)連續第12個交易日下挫，創出34年以來最長跌市紀錄，每桶收報55.69美元，急插7.1%，是2015年9月後最大單日跌幅；昨天亞洲交易時段仍未止瀉，一度觸及55.13美元，重返去年11月中低位。

市場早前憂慮美國對伊朗實施制裁令供應減少，油價於10月初曾攀至76.9美元的4年高位，惟制裁雷聲大雨點小，油市因而節節向下，以周二低位計算，累跌近兩成九，只須短短個多月時間便陷入技術熊市。

油價疲弱主要與供求失衡有關。石油出口國組織(OPEC)周二發布的最新月度報告顯示，OPEC成員國和俄羅斯10月份都在增產，沙地產量甚至首度超過2016年協議減產初期水平，非OPEC產油國供應增速亦比預期快。與此同時，受惠積極開發頁岩油，美國已晉身全球最大產油國，而其產量也持續增加。

供應猛增，需求卻轉弱。中美貿易戰開打，衝擊中國及亞洲經濟，據OPEC最新預測，明年全球石油需求每日只增129萬桶，較上月預測少7萬桶，且已連續第四個月下調。由於原油是重要生產原料，油價漲跌與環球經濟興衰周期向來息息相關，目前油價自高位迅速下滑，或多或少預告需求將萎縮，經濟有降溫跡象。

油價以外，數個另類「領先指標」亦紛紛發出警號。全球最大設備和機械製造商卡特彼勒(Caterpillar, CAT)的環球機械銷售3個月滾動(Rolling)按年增幅，由年初34%回落至10月的18%，屬一年最低，意味上游工業器械需求下降。

另一方面，本欄上月提到，重工業貿易大國南韓經濟表現具預示世界市場盛衰的能力，該國上季GDP按年增速意外地放緩至2%，是2009年第三季後最差。至於素有全球經濟晴雨表之稱的「銅博士」，LME現貨銅價自6月7日創逾4年高位每噸7330.5美元便掉頭下滑，較年初價位勁挫超過15%，顯示環球經濟前景未許樂觀，特別是佔全球銅需求近半比重的中國。

以往較少受注視的工業金屬──白銀亦須留意。美滙指數周二顯著回調，銀價卻沒有反彈，繼續受制14美元關口、即於3年多的低位徘徊；相反，金價收市重越1200美元。相對來說，金銀比率(Gold/Silver Ratio，每盎斯黃金對白銀價格的比率)飆至異常偏高水平。

附【圖】所見，自上世紀八十年代起，金銀比率主要在39到76倍運行，該指標抽高絕非好兆頭，很可能預告重大危機逼近，例如1987年股災、2000年科網泡沫爆破，以及2008年金融海嘯時，比率都處於80倍左右。

金銀比率現飆至1993年9月後最高的85.8倍，拋離過去50年中位數(約57.6倍)逾1.5個標準差，是否「再次」警告全球已處於某種經濟/金融危機漩渦之中？無論如何，環球經濟放緩的警號響起，投資者宜為重新配置持倉作好準備。

信報投資研究部

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