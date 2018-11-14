港股直擊 即巿股評

隔晚美國道指跌100點。恒指今早高開81點，報25874點，為今早高位，上方十天線(現處25902)阻力大，恒指掉頭向下，雖然內地公布上月工業增加值和固定資產投資勝預期，加上美方表示中方代表團將於短期內訪美，但恒指短暫回升後再度回落，午後大市隨A股愈跌愈多，更一度插303點，低見25489，尾市跌幅收窄，最終廿天線失而復得，恒指收報25654點，跌138點或0.54%。

A股先低後高，滬指升0.93%；深成指升1.68%。

北水轉流出，全日錄9445萬港元淨流出。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)

騰訊(00700)即將公布業績，股價跌0.8%，有1.86億元北水淨流入；另一科技股中興通訊(00763)有3088萬元淨流入。

紐油12連跌，油股受壓，中石化(00386)有1044萬元北水淨流出；中海油(00883)有5101萬元淨流出。航空股股價受帶動，但北水不留戀，南航(01055)升4.4%，惟全日錄3799萬元淨流出；東航(00670)有3008萬元淨流出。

申洲國際(02313)有3051萬元淨流入。

醫藥股北水交投活躍，中生製藥(01177)遭摩通降目標價，股價插4.5%，錄9334萬元淨流出；。相反，上海醫藥(02607)錄1553萬元淨流入；金斯瑞生物科技(01548)有1235萬元淨流入。

內房方面，融創(01918)有2137萬元淨流入；奧園(03883)有1992萬元淨流入。相反，中國恒大(03333)有8582萬元淨流出。

比亞迪(01211)獲大摩升評級至「與大市同步」今日有3147萬元淨買。

其他淨流出較多股份有：新華保險(01336)有7047萬元淨流出；吉利(00175)有5862萬元淨流出。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 海螺創業(00586)、騰訊、融創、吉利、中石化、上藥、中海油、金斯瑞、恒大及新華保險。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、中興、南航、融創、比亞迪、金斯瑞、金斯瑞、東航、奧園及申洲國際。