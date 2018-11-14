港股直擊 即巿股評

隔夜美股道指再跌百點，內地股市高開低走，港股連升兩日後，今日虎頭蛇尾，一度急吐三百點，險守廿天線(現處25544)收市。

恒指今早高開81點，報25874點，為今早高位，上方十天線(現處25902)阻力大，恒指掉頭向下，雖然內地公布上月工業增加值和固定資產投資勝預期，加上美方表示中方代表團將於短期內訪美，但恒指短暫回升後再度回落，午後大市隨A股愈跌愈多，更一度插303點，低見25489，尾市跌幅收窄，最終廿天線失而復得，恒指收報25654點，跌138點或0.54%。

國企指數報10405點，跌73點或0.7%。

大市全日成交縮減至793.68億元，按上日減少12.7%。

港股上升股比例51%，有49%股份下跌，反映個股與大市走勢走勢不一。

即月期指收報25554，跌283點，低水100點。

市場關注意大利財政預算案，歐洲三大股市全線向下，德國DAX及法國CAC指數現跌逾1%，倫敦富時指數則跌0.91%。

藍籌股受壓，騰訊(00700)收市後公布業績，全日下滑0.8%； 友邦(01299)挫1.9%；建行(00939)跌0.3%；平保(02318)跌1.1%；滙控(00005)升0.8%；領展(00823)中期每基金分派增7.5%，全日升1.9%，為表現最叻藍籌。

焦點板塊

醫藥股：摩通降多隻藥股目標價，多隻相關股份捱沽，被削目標價的石藥(01093)、中生製藥(01177)及康哲(00867)，股價分別瀉5.5%、4.5%及12.8%，石藥更是表現最差藍籌及國企指數成分股。白雲山(00874)插5.2%；東陽光藥(01558)挫3.2%；聯邦制藥(03933)則跌3.8%。

石油相關股。隔晚紐約期油大跌7%，連跌第12個交易日，刷新歷來最長跌浪紀錄，石油相關股無運行，中海油(00883)挫4.7%；中石油(00857)挫3.6%；中石化(00386)跌2.3%；油服股中海油服(02883)瀉4.4%；中石化油服(01033)跌2.4%；海隆(01623)跌1.1%；安東油服(03337)挫4.5%。

內地航空股：油價仍陷頹勢，航空股再度走高，國航(00753)揚4.2%，跑贏一眾國指成分股；南航(01055)飆4.4%；東航(00670)升1.8%；國泰(00293)漲2.3%。

MSCI換馬股：MSCI明晟宣布，香港指數納入百濟神州(6160)的美國預託證券，本港股價收升4%；遭剔出該指數的利豐(00494)跌2.4%。另外納入MSCI中國指數新貴的中國投資基金(00612)表現亦佳，全日大升9.1%；頤海(01579)漲2%；遭剔出中新控股(08207)，全日重創28.4%，更是表現最曳個股；保利協鑫(03800)也大跌11.9%。

焦點股份

萬輝化工(01561)：控股權將易手，今早最高曾炒高28.8%，高見3元關，全日仍升16.3%，成交達1900萬元。

正通汽車(01728)：非全資附屬上海東正汽車金融已獲中國銀保監批覆，同意其首次發行H股上市，正通股價應聲抽上，一度揚9.8%，高見4.13元，全日升3.7%。

敏華(01999)：業績後大和仍睇淡，更削目標價15%至3.3元，敏華全日再跌5.8%，成交達5850萬元。