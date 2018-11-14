今日 16:49
重要通告
港股直擊
利民實業(00229)公布，截至今年9月底止9個月，股東應佔溢利4154.1萬元，按年增長83.61%，每股盈利8.48仙。
期內，收入9.38億元，按年上升27.84%。
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