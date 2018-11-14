即巿股評 港股直擊

美股隔晚表現反覆，喺11月15日年度基金贖回最後限期前，仍見基金減持股份套現，以應付可能出現嘅贖回潮，加上油價隔晚急挫，連跌第12個交易日，拖累石油股顯著下跌，亦唔利好道指表現。道指盤中曾跌200點，收市收復一半失地跌100點，標指微跌而納指則靠穩。雖然美匯指數仍高企，但隨住英國有機會跟歐盟達成脫歐協議，並成功於月底前簽署落實；加上意大利喺未有修正2019年預算案情況下，股債市場仍能靠穩，反映歐洲兩大觸發股市暴跌嘅炸彈風險減低，英鎊跟歐羅反彈，美滙指數或有機會高位見頂。美滙指數如能回落，對各地股市具正面影響，尤其係中港兩地股市，人民幣貶值壓力暫緩，A股跟港股至少能企穩。

港股今早亦高見81點報25874半日高位，但A股早段腳軟，拖累港股曾倒跌167點，見半日低位25625點。其後內地公布上月工業增加值和固定資產投資勝預期，而中美就貿易談判再展開對話，美國更表示中方代表團將於短期訪美，支持A股低位回升，跌幅收窄，港股亦隨之而上，再度倒升，可惜始終未能收復正在上移嘅10日線(25911點)，半日報收25758點，跌34點；國指則受累平保(02318)高開低走，半日跌46點，報收10431點。

早個幾月前至話擔心油價持續上升或帶嚟全球通脹，家陣油價高位回兩成步入技術上熊市，單係隔晚油價再急跌7%，石油股一蹶不振。之前唔少缸邊友都問阿Man，石油股買唔買得過，阿Man都係回番同一句話，咪睇住油價走勢囉，油價跌到一仆一碌，一如「侵侵」所願，石油股當然無運行。今日三桶油再跌，當中以中海油(00883)跌4.7%最傷。不過油價質到咁款，嚴重超賣下隨時或見技術反彈，咪諗住趁三桶油弱攞佢命，現水平已接近上月低位，追put風險較高，千祈咪衝動。

騰訊(00700)今日收市派季度成績表，上半場表現反覆靠穩，早段曾回落至270.4元低位，但中午前倒升0.4%至275.6元。缸邊友都預咗騰訊業績唔會好得去邊，但見過尋日喺260元低反快速反彈後，都唔多敢要put爆騰訊，加上呢幾日見北水反手買入騰訊，雖然唔知係咪春江鴨，但北水買賣騰訊向來贏多輸少，當然除咗喺400元水平嘅央媽例外，唔排除騰訊業績要合符預期地差，甚至乎好過預期些少，即有藉口挾淡倉。QQ牛熊證街貨嘅熊證重貨區喺285至289元，有心屠熊要搞掂呢批熊仔話咁易。不過暫時QQ喺285元有一定阻力，熊仔欄住呢個位有其道理。

暫時大市仍然走唔出區間移動格局，噚日見過二萬五V彈，短線大市繼續喺10日線及20日線(25548點)之間窄幅上落，QQ幫倒上就向上突破再挑戰50日線(26343點)，相反QQ再腳軟，大市可能又失20日線落去殺牛。牛死牛還在，噚日殺咗25100-25400一大堆肥牛之後，又見25000-25099嘅牛證有人加碼，係目前最近一個重貨區。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)