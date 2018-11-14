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今日 12:36 港股直擊 即巿股評

半日跌34點受制十天線 濠賭航空股跑出

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隔夜美股反覆，道指再跌過百點，內地滬深股市今早好淡不一，港股連升兩日後亦缺乏方向，半日受制十天線(現處25912)收市。

恒指今早高開81點，報25874點，為今早高位，上方十天線阻力大，恒指掉頭向下，一度挫167點，低見25625。內地公布上月工業增加值和固定資產投資勝預期，加上美方表示中方代表團將於短期內訪美，恒指短暫回升後再度回落，最終恒指中午報25758點，跌34點或0.14%；國企指數報10431點，跌46點或0.45%。

半日大市成交447億元。

藍籌股個別發展。滙控(00005)升1.7%；騰訊(00700)今日公布季績，半日微升0.4%；中移動(00941)漲0.9%；港交所(00388)走高0.5%；友邦(01299)跌1.2%；平保(02318)走低0.6%；國壽(02628)下滑0.4%；中銀(02388)降0.9%。

焦點板塊

石油相關股。隔晚紐約期油大跌7%，連跌第12個交易日，刷新歷來最長跌浪紀錄，石油相關股無運行，中海油(00883)挫4.7%，為包尾藍籌；中石油(00857)挫3.2%；中石化(00386)跌3.3%；油服股中海油服(02883)瀉4.2%；中石化油服(01033)跌1.2%；海隆(01623)跌1.1%；安東油服(03337)挫3.6%。

內地航空股：油價仍陷頹勢，航空股再度走高，國航(00753)揚4.2%；南航(01055)飆5.4%；東航(00670)升3.3%；國泰(00293)漲3.9%。

濠賭股：澳門博彩監察協調局局長陳達夫昨日表示，已就賭牌競投展開修例工作，濠賭股今早延續升勢。銀娛(00027)揚3.1%，為升幅最大藍籌；金沙(01928)漲2.1%；新濠(00200)升4%；澳博(00880)揚5.2%；永利澳門(01128)升2%；美高梅(02282)漲3.9%。

焦點股份

萬輝化工(01561)：控股權將易手，今早最高曾炒高28.8%，高見3元關，中午仍升15.9%。

生物科技B股：昨日急升後，今早再受追捧，信達生物(01801)曾飆升18.6%，見21.95元創新高，半日仍大升13.5%；本港首隻B股歌禮製藥(01672)則升3%；百濟神州(06160)揚4%。

正通汽車(01728)：非全資附屬上海東正汽車金融已獲中國銀保監批覆，同意其首次發行H股上市，正通股價應聲抽上，一度揚9.8%，高見4.13元，半日仍炒高8.5%，

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