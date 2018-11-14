港股直擊 即巿股評

噚日恒指一開市先跌逾500點，跟手嚟個單日轉向都唔夠，仲要倒升過百點，鬼估得到咩；不過好彩朝早甩咗隻平安Put(12648)，如果唔係今日又要再捱過。

今日起身睇到日經報升百幾點，心諗：恒指都應該會係咁嘅，好歹噚日坐完過山車，今日升百零點咪當定驚囉。喺巴士做完個U盤，臨落車之前都要開一開隻app睇吓報幾多點，一開跌50點，做25874點；啱啱同親愛的data provider小姐Zoe講完電話，再睇吓個市，已經跌咗125點，做緊25667。

日線圖上恒指仍然處於保歷加上升通道裏面，只係剛好被保歷加通道中軸(25548點)支持住，不過頭頂就有條10天線(25901點)擋住，突唔突破到就要睇吓騰訊(00700)出份業績會發生咩事啦。

望埋成個星期都無開到嘅恒指牛熊證街貨圖，依家10點36分，mark低恒指做緊25638點。上方熊證最貼價就係25800至25899點，呢度有相當於291張期指，同現價比就相差531點；至於下方牛證最貼價就係25000至25099點，呢度就有1157張期指，同樣用現價計，兩者相差638點。上行同下行兩者點數相差107點，但期指張數就相差成866張，按道理就更係買落啦；不過，都係等埋份業績先啦。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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