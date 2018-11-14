訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 11:12 港股直擊 即巿股評

【輪證贏家】等埋業績

放大圖片

噚日恒指一開市先跌逾500點，跟手嚟個單日轉向都唔夠，仲要倒升過百點，鬼估得到咩；不過好彩朝早甩咗隻平安Put(12648)，如果唔係今日又要再捱過。

今日起身睇到日經報升百幾點，心諗：恒指都應該會係咁嘅，好歹噚日坐完過山車，今日升百零點咪當定驚囉。喺巴士做完個U盤，臨落車之前都要開一開隻app睇吓報幾多點，一開跌50點，做25874點；啱啱同親愛的data provider小姐Zoe講完電話，再睇吓個市，已經跌咗125點，做緊25667。

日線圖上恒指仍然處於保歷加上升通道裏面，只係剛好被保歷加通道中軸(25548點)支持住，不過頭頂就有條10天線(25901點)擋住，突唔突破到就要睇吓騰訊(00700)出份業績會發生咩事啦。

望埋成個星期都無開到嘅恒指牛熊證街貨圖，依家10點36分，mark低恒指做緊25638點。上方熊證最貼價就係25800至25899點，呢度有相當於291張期指，同現價比就相差531點；至於下方牛證最貼價就係25000至25099點，呢度就有1157張期指，同樣用現價計，兩者相差638點。上行同下行兩者點數相差107點，但期指張數就相差成866張，按道理就更係買落啦；不過，都係等埋份業績先啦。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；Weibo(下半part)：#Gladyshan#

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。