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今日 10:51 港股直擊 即巿股評

港股倒升後復挫過百點 滙控曾漲2%

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隔晚美股表現反覆，道指跌100點。港股連升兩日後，今早高開低走。

恒指今早高開81點，報25874點屬暫時高，開市後即倒跌，曾挫167點，之後內地公布上月工業增加值和固定資產投資勝預期，加上美方表示中方代表團將於短期內訪美，恒指一度再倒升，但未能維持走勢。截至上午約10時45分，恒指報25663點，跌129點或0.5%，大市成交額303.96億元。

國企指數報10394點，跌84點或0.8%。

A股偏軟，滬指跌0.36%；深成指跌0.27%。

國家統計局公布，10月全國規模以上工業增加值按年實際增長5.9%，勝市場預期；10月社會消費品零售總額3.55萬億元人民幣，按年名義增長8.6%，遜市場預期。另外，首10個月全國固定資產投資54.76萬億元人民幣，按年增長5.7%，勝預期。

美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)表示，中方代表團將於短期內訪問美國，但未有透露具體時間。

藍籌股方面，滙控(00005)曾升2.2%，最新升1.3%。

友邦(01299)跌1.8%；建行(00939)跌0.9%；平保(02318)跌1.2%。

今日公布業績的騰訊(00700)跌0.7%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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