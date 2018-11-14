英國與歐盟就脫歐協議文本達成協議，英鎊上升，美元回軟。港股昨日單日轉向倒升159點後，今早高開。
恒指高開81點報25874，國企指數高開25點報10503。
騰訊(00700)今日公布季績，高開0.6%報276元。
滙控(00005)高開1.6%報65.8元。
友邦(01299)回吐，低開1.2%報64元。
隔晚紐約期油大跌7%，連跌第12個交易日，刷新歷來最長跌浪紀錄。中海油(00883)低開4.4%報12.74元，「三桶油」中暫時最差。
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英國與歐盟就脫歐協議文本達成協議，英鎊上升，美元回軟。港股昨日單日轉向倒升159點後，今早高開。
恒指高開81點報25874，國企指數高開25點報10503。
騰訊(00700)今日公布季績，高開0.6%報276元。
滙控(00005)高開1.6%報65.8元。
友邦(01299)回吐，低開1.2%報64元。
隔晚紐約期油大跌7%，連跌第12個交易日，刷新歷來最長跌浪紀錄。中海油(00883)低開4.4%報12.74元，「三桶油」中暫時最差。
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