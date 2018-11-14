港股直擊 即巿股評

航空股全線高開，國航(00753)高開8.5%；南航(01055)高開5.8%；東航(00670)升4.5%；國泰(00293)高開1.9%。

紐約12月期油連跌12個交易日，昨晚收市跌4.24美元或7.1%，報每桶55.69美元，市後電子交易時段進一步擴大至跌8.6%，低位觸及54.75美元。

布蘭特1月期油挫6.6%，收市報每桶65.47美元，進入技術熊市。

外圍油價最新在亞洲時段喘穩，紐油報55.83美元。

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