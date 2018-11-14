港股直擊 即巿股評

港股昨日單日轉向倒升159點，守住二萬五關，雖然英國與歐盟就脫歐安排達成協議，不過油價重創勢拖累石油股表現，料港股今日仍然反覆，市場觀望騰訊(00700)今日公布之季度業績表現。

隔晚美股小幅收跌，道指收市跌100點或0.4%報25286。受油價大跌拖累，能源股全線走低，埃克森美孚跌逾2%，雪佛龍跌1.74%。標普500微跌0.15%報2722點，納指持平報7200點。中概股多數上漲，阿里巴巴漲近3%。通用電氣大漲7.8%，創2015年來最大日升幅，此前出售約40億美元資產。

英國首相府宣布，已與歐盟就脫歐安排達成協議，內閣將於星期三下午召開緊急會議，審議協議草案。首相府表示，有關協議文本已預先提交予內閣大臣，在會議前閱覽，星期三的會議將討論協議內容，並決定下一步舉措。消息一度帶動美股盤中造好。至於周二歐股集體收漲，德國DAX指數升1.3%報11472點，主要是對中美貿易戰有望緩和及英國脫歐協定即將達成抱存希望。

美銀美林11月基金經理調查顯示，美股為最受歡迎的投資，配置比例上升10%至淨14%超配；FAANG和BAT科技股連續第10個月成為最擁擠的交易；做空美國國債和做多美元也是最擁擠的交易。

高盛將蘋果目標價由222美元下調至209美元，評級「中性」，同時將2019年蘋果iPhone銷量預期下調6%，2019財年收入預期下調3.5%。

國際油價則重創，美國總統特朗普呼籲沙地阿拉伯及油組停止減產，以繼續壓低油價，加深對明年油市供過於求的憂慮。紐約期油跌幅一度擴大至8%，挫至每桶55美元關口，創2015年2月以來最大跌幅，收報55.69美元一桶，跌4.24美元或7.1%，連跌第12個交易日，刷新歷來最長跌浪紀錄；布蘭特期油亦跌入熊市，收報65.47美元一桶，跌幅6.63%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價較本港上日收市價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報65.45元，較本港上日收市高0.7元；騰訊(00700)今日將公布第三季度業績，隔晚ADR收報274.85元，高0.45元；國壽(02628)ADR收報16.49元，高3仙。油價大跌，中海油(00883)ADR收報12.77元，低0.55元；中石油(00857)ADR收報5.67元，低0.21元；中石化(00386)ADR收報6.43元，低0.23元。電訊股方面，中移動(00941)ADR收報74.56元，低0.54元；聯通(00762)ADR收報8.54元， 高2仙；中電信(00728)ADR收報3.88元，低3仙。

ADR港股比例指數報25704，較周二恒指收市跌87點或0.34%。港股昨日上演大反撲，大幅低開540點即見全日低位，最終倒升且以全日最高位收市，報25792，升159點或0.62%；連升兩日彈190點。恒指短期阻力參考50天線約26300點附近水平，支持位參考昨日低位25092。

道指期貨今早一度上升過百點，截至8時52分，升79點報25409。

內地今早公布10月零售銷售、工業生產以及固定資產投資數據。

焦點股份

騰訊：將於今天(14日)公布第三季業績，券商對騰訊第三季非通用會計準則(non GAAP)純利預測，介乎165.84億至206.2億人民幣，按年倒退2.8%至升20.8%；中位數186.93億元人民幣，按年升9.5%。第三季收入預測介乎767億至836.4億人民幣，按年升17.6%及28.3%；中位數799.88億人民幣，按年升22.7%。

市場關注騰訊季內網遊收入表現。騰訊昨日股價先低後高，收市升1.4%，有4.06億元北水淨流入；

新秀麗(01910)：公布截至9月底止第三季盈利7550萬元(美元‧下同)，按年增長33.39%；今年首9個月盈利1.43億元，按年增長2.36%。

富智康(02038)：公布截至9月底止首三季虧損5.75億元(美元‧下同)，去年同期虧損3.18億元。期內收入按年增25.4%。單計第三季，虧損2.27億元，去年同期虧損1.19億元。

新華保險(01336)公布，今年首10個月，累計原保險保費收入1094.93億元人民幣，按年增11.52%。