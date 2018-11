即巿股評 港股直擊

美股周一(11月12日)急挫,道指、標普500指數、納指等主要指數分別跌了2.31%、1.97%、2.78%收市。美股三大指數以納指錄得最大跌幅,市場分析指出,主要是iPhone零件其中一個供應商Lumentum下調前景預測,觸發市場憂慮iPhone需求大減,再加上摩根大通調低蘋果(納斯特代號AAPL)目標價,蘋果急跌逾5%收市,並拖累其他大型科技股包括Alphabet和亞馬遜股價也顯著下跌,連帶道指和標普500指數亦受壓。此外,英國脫歐進程以及意大利與歐盟就財政預算的爭議,導致美滙指數升至17個月高位,亦成為歐美股市下挫的原因。

雖然以上分析未必就是美股急跌的原因,但怎樣也比美國總統特朗普的解釋合理得多。「侵侵」周一晚上(當地時間11:34 PM)在Twitter帖文表示,「民主黨睇嚟會騷擾總統,搞到股市大為頭暈身㷫!」(The prospect of Presidential Harassment by the Dems is causing the Stock Market big headaches!)。

然而,上一篇「搏拳實錄」引述侵侵強調,共和黨在11月6日的中期選舉取得更多參議院席位,比起失去眾議院控制權更加重要。美國不少熟知政情的專家也指出,國會由兩黨「分治」的情況下,民主黨雖然重奪眾議院控制權,未來兩年最多只會給總統施政造成或大或小的阻礙。「通俄門」等等醜聞纏身的侵侵自然亦心知肚明,參議院話事權可以助他抵擋民主黨任何「致命」的挑戰,民主黨即使真的作出「騷擾」,只會為他帶來些許麻煩,絲毫也動搖不到他的地位,亦因而不會造成美股急跌。

事實上,本欄已不止一次講到,美股10月出現兩個「黑色星期三」暴瀉,根本原因是一方面由於聯儲局循序漸進加息、更重要是「縮表」計劃進入最大規模階段的反映;另一方面,就是侵侵由7月6日開始發動的中美貿易戰,負面效應終於「燒到」美國股市,侵侵自己也心知貿易戰是兩敗俱傷的舉動。老徐在11月5日的「搏拳實錄」亦指出,侵侵就中美貿易戰問題開始「扭軚」,兩日之後又講到:恒指出現一個「小島」技術支持圖形……,EJFQ系統反映弱勢股沽壓的弱勢股指數,在周一恒指急挫552點或2.08%收市的情況下,卻大幅回落達11個百分點,至41.7%的10月5日以來的最低水平……。老徐揀取貼近11月2日上升裂口底部的25600點行使價沽出即月期指put,每張合約收474點期權金,為睇好短期後市先落一注「墊底飛」。

本周一見報的「搏拳實錄」則提到:EJFQ系統反映弱勢股沽壓的弱勢股指數已大幅低於40%,恒指短線再急跌的風險不大,老徐維持睇好短期後市。想不到美股隔晚急挫,令周二恒指大幅低開542點,幸好在25092的開市低位已有支持,更倒升159點或0.62%收市。

恒指昨天大幅裂口低開542點,也許是直到11月底的「習特會」之前的最後一跌。

