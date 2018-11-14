即巿股評 港股直擊

上文刊出之後，受到了不少讀者的關注和查詢。陳蒙好友「中環十一少」引薦，能夠結識到信報網站編輯，得以在這裡開欄，才有機會接觸到信報的一幫高質素的讀者。

實際上，時易網從14年開始開辦就一直堅持要實戰，實際應用理論在市場分析預測上，絕對不說「不上則下，反之亦然」的空話，堅持地是「實踐檢驗真理」。

不盲目崇拜江恩理論，波浪理論，而是提取其實用和精華部分，只要能夠通過實踐檢驗的就是好的工具。

所以在過往幾年，不少會員和我們一起來實戰分析並且檢驗，從中得到提高，這才是最有效的學習過程！

過去兩年亦作出一個重要決定，就是不為搏出名，不急著出書，也不開課，首先潛心把實戰分析做好做到極致。

所以要感謝讀者的厚愛，查詢什麼時候開辦課程，相信我一定會在未來回報大家，回報社會，把所學所用教授出去。

講回上文的分析，上文稱，應用江恩所提出的十年周期，把08年走勢圖對比，發現重要轉折點基本一致。

這讓人非常感興趣，是不是說掌握了這個週期就完美了，豈不是就掌握了打開未來的鑰匙？

我並不希望誤導大家，不要因為一個周期很準就完全只憑這一個證據來作判斷。尋找交易聖杯，萬能指標是相當危險的。實際上，我使用的周期有很多，不同的周期互相印證，也通過共振，交替和對稱規律來尋找共振點。中間要下功夫有很多。

然而，拋磚引玉，當讓人知道，it works的時候，就如引領入門，繼而思考，how to make it better，這才是最有價值的。

這就是為甚麼在年初的時候，為了呼應農曆新年的日子，特別用12年周期，因為十二生肖的緣故，狗年對應狗年。

為什麼12年？12年是60年甲子的五分之一，而同時是木星也就是中國所稱之為歲星的一個軌道周期的時長。使用12年周期固然有背後道理。

為甚麼上文要用10年周期？明顯的08年處於熊市和目前的狀況有幾分相似，而10年周期亦是江恩所特別注重的周期數。

我們可以發現10年周期和12年周期重疊之處頗多，兩者互相呼應。而08年的方向和轉折點時間與今年保持高度一致。

這頗有啟發性。首先，轉折時間點值得留意是否與時間窗重疊，例如，08年11月5日見頂開始下跌，目前18年是11月2日即5日的前一個交易日反彈見頂開始回落，那麼下個時間11月21日和12月11日前後也值得關注。

其次08年熊市完成的形態亦值得參考。在港股歷史上，經歷一輪大跌後，通常都會有一個反彈然後再度探底的過程。按照波浪理論，就叫做反彈四浪和反彈五浪。

通過周期分析，我們又發現10月為重要時間點，下個時間點是明年1月，這個發現和08年不謀而合。

根據這些理據，我們不妨大膽假設10月已見3浪底部，而4浪反彈頂部將在明年19年1月出現。大膽假設，小心求證，理性投資！讓我們拭目而待，享受投資的樂趣！

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法。