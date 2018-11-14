即巿股評 港股直擊

期指於上周五急跌後，本周一雖然曾反彈近200點，高見25753點，惟及後無以為繼，尾市升幅逐步收窄，最終全日僅升86點，收報25551點。昨天期指乘着隔晚美股急挫的影響，大幅低開493點，開市初段跌幅進一步擴大至545點，低見25006點，不過隨着內地股市逐步好轉，期指午後由跌轉升，最終全日倒升286點，收報25837點。

近日港股受外圍多個因素影響，表現持續波動。首先，歐洲方面，英國脫歐存有暗湧，據報歐盟需要英國作出更好的澄清，因此暫未落實英國脫歐峰會日期；而意大利財政危機暫時亦未有緩和跡象，令市場開始擔心歐盟體系未來是否能繼續保持穩定，從而影響市場投資氣氛。

另一方面，環球資金持續流入美國，令美滙重拾強勢。美滙指數一度突破97水平，高見97.49，創下17個月以來新高，而美元強勢亦令人民幣再度受壓，若果情況持續，人民幣短期「破七」的機會便相應增加，到時恐防大大打擊投資者信心。

逢低Call 逢高Put

外圍不明朗因素持續，再加上今天是騰訊（00700）公布季度業績的日子，從以往經驗來看，在其業績公布前後，股價會波動頗大，因此預期港股維持短線反覆的走勢。不過，畢竟中美貿易戰的進展才是大市未來走向最大關鍵因素，而現時距離「習特會」還有近兩周的時間，港股還須待中美貿易戰有重要消息後，才會有新一輪明確方向。

技術方面，期指昨天開市初段雖然出現急挫，並補回了一半以上的「島形底」上升裂口（24962點至25080點），不過跌至25000點關口前急速反彈，更能即市完全回補昨天開市時所出現的392點下跌裂口，最終以「破腳穿頭」的利好形態收市，反映期指很大機會已於昨天25006點見底。

經過昨天市況後，期指短線技術走勢似有好轉跡象，雖然近日曾失守保歷加通道中軸（20天移動平均線），惟至昨天收市仍能守穩，因此只要未來數天未有再次跌穿該位置的話，有機會再次向上挑戰前浪頂26614點阻力。不過，筆者預期在「習特會」或人民幣滙率突然「破七」前，期指很大機會仍在25006點至26614點區間內反覆上落，大家暫時可於這區間內以「逢低Call、逢高Put」的策略應市。

24526點須守穩

另外，雖然近日市況飄忽，筆者暫時仍認為只要一日前浪底24526點未被正式跌穿（須先以收市陰燭跌穿24526點，而翌日開市初段再跌穿上一天低位及10時前低位），是次的中期反彈浪還未算完結，相信待回調後，很可能再次開展下一輪急速反彈浪，屆時目標直指28000點水平以上。

策略方面，之前按建議所開的Long Put倉應已全數平倉止賺。因市況反覆波動，筆者暫不建議各位胡亂開倉，應忍一忍手待期指到了重要支持（25006點）或阻力（26614點）附近，才小注「逢低Call、逢高Put」。如果期指升至26500點附近，可小注部署即月價外400至600點Long Put，止蝕位以陽燭升穿26614點作參考；相反，倘若期指重返25200點樓下的話，可考慮小注即月價外400至600點Long Call，如果以陰燭收市跌穿25006點便要考慮先行止蝕。