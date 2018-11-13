港股直擊 即巿股評

港股360早前收到讀者提問，於1.16元買入天韻國際(06836)，問新主要股東影響、集團前景和上望價位。

今日收市市值不足13億元的加工水果生產商天韻，上月22日完成易主。原控股股東楊自遠向省級國企、四川省政府的融資平台「四川發展國際」出售已發行股本27%，成為最大單一股東。楊自遠持股降至19.2%，留任執董和CEO。

「四川發展國際」曾替四川省政府在港發行點心債，天韻新主明顯具級數。不過留意集團基地在山東省，暫未見易主對天韻在營運層面有任何直接刺激或助力。

前景方面，天韻本身質地不俗，至6月底止上半年公司擁有人應佔溢利為6750萬元人民幣，按年升28.9%。根據EJFQ FA+數據，目前4家券商覆蓋天韻，平均預期今年多賺15.4%，天韻全年業績大有機會超前市場預測。

除了自家品牌業務及原廠委託製造代工(OEM)的水果加工，天韻下半年推出自家不含脂肪的水果冰激凌；亦推出一系列的功能性飲料。由水果工廠升級至品牌的野心明顯。

價位方面，「四川發展國際」入主每股作價1.58元，較今日收市仍有兩成溢價，不過這類入場價中短線不宜睇太重。天韻今日收報1.32元，處成交密集區上方，整固後有力上行，由於今年數次挑戰1.5元均未能突破，逼近該水平宜先獲利離場。

陳鎮強

信報投資研究部分析員

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