港股直擊 即巿股評

隔晚美股急挫，惟中港股市先低後回升，恒指更表演大拗腰，以全日低位開市，高位收市。

恒指裂口低開540點，報25092點創本月新低，開市後跌勢收斂，上午曾倒升6點，中午跌26點，下午抽升過百點後回軟，尾市又重拾動能，收市競價時段嘜至全日高位。恒指收報25792，升159點或0.62%。

A股先低後高，滬指升0.93%；深成指升1.68%。

北水流入增強，全日錄12.01億港元淨流入。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)

多隻科技股有資金流入，騰訊(00700)明天公布季度業績，股價先低後高，收市升1.4%，有4.06億元北水淨流入；金蝶國際(00268)有3240萬元淨流入；中興通訊(00763)有780萬元淨流入。

吉利(00175)六連跌後反彈4.7%，全日錄1.59億元淨買。

中資金融股方面，工行(01398)有1.67億元淨流入；農行(01288)有5191萬元淨流入；平保(02318)有7130萬元淨流入；太保(02601)有7618萬元淨流入。相反，招行(03968)有538萬元淨流出；東方證券(03958)有1272萬元淨流出。

內房方面，融創(01918)有2736萬元淨流出；相反，華潤置地(01109)有9061萬元淨流入。

其他淨流出較多股份有：港交所(00388)有6352萬元淨流出；金斯瑞生物科技(01548)有2272萬元淨流出；

相反，金風科技(02208)續有北水追捧，錄2131萬元淨流入；中集集團(02039)有1522萬元北水淨流入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、吉利、工行、農行、融創、港交所、招行、平保、華潤置地及太保。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、融創、中興、吉利、金蝶、金斯瑞、同仁堂科技(01666)、金風、中集及東方證券。