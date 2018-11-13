即巿股評 港股直擊

今日算係半個奇蹟日，只能夠話A股今日盤中夠強，自從上證指數做了個2449的「政策底」，投資者至少對中短期恢復信心，外資大行更對海外投資者做研調，指歐美投資者對A股的興趣是十年以來最高。不過上海股市的中線市寬(股價高於50天線比率)已回升至接近50水平，可能先作爭持整固。

雖然話A股頂得住，港股未死得咁快，但係美股後向確有可能拖港股後腿，事關美資大行大摩、摩通、美銀美林及高盛不約而同傾向睇淡美股，高盛更話美股熊市機會高達七成幾，認為美國經濟增長／通脹組合跟股票回報率背馳。道指要跌到21560才算技術熊，昨收報25387。

恒指今早以全日最低的25092開出，幾乎回補11月初的上升裂口(24979點)，大拗腰後方向未明，14天RSI最新報46.9，無謂估開大細，日線圖睇實條10天線(25824點)正逐漸上移逼近50天線(26383點)，6月下旬跌市以來從未能夠上穿。中長線睇月線圖，年底前甚關鍵，事關10-SMA頗大機會跌穿20-SMA，情況甚似08年8、9月，提防明年第一季會有新一輪急插，直至3月底業績期過後，甚至到五窮六絕，港股才確認見底。

Swing trade方面，中銀香港(02388)創一年半低，低見28.5元，周線RSI已低至27.6，係2016年2月以來最低，日線RSI當然未有10月底低至18.4水平，但亦要開始留意，不排除發展底背馳，不反對現價收集正股，輪證暫時值博率未算高。

上周三本欄指美團(03690)估值屬高危一族，之後竟然在四個交易日最多插了一成七，同B疊《期權戰術》徐達看法一樣，美團係造淡之選。

羅崇博 (杜比)