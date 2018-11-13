即巿股評 港股直擊

隔晚美股急挫，三大指數跌逾2%，當中又以科技股最傷，港股隔晚已被美股拖累失守20日線(25524點)，低見25200水平，當全世界以為25000呢個心理關口脆過脆麻花之際，呢個位竟然發揮強大支持，好友絕地反擊，半場幾乎收復全部失地。

恒指今早裂口低開540點，報25092點創本月新低兼半日低點，其後跌幅收窄，A股再一次半場拗腰，恒指跌幅進一步收窄，半日收市前曾倒升6點，見25639點半日高。恒指中午收報25606點，跌26點；國指則報收10408點，跌31點。

雖然早段各重磅股均見裂口低開，但唔少喺好早段已由陰燭轉陽燭，小時圖更跟隨大市營造島形底，好似建行(00939)、工行(01398)跟大笨象(00005)等等，都已收窄跌幅並試圖回補下跌裂口。至於倒升嘅股份更加唔少，包括友邦(01299)、港交所(00388)跟平保(02318)等等，吉利汽車(00175)更逆市反彈逾3%，成為表現最好藍籌。

而明日派成績表嘅騰訊(00700)亦嚟一個回馬槍，今日裂口低開262元，更一度下試260元即見支持，半場倒升0.4%，報收271.6元。有時技術走勢分析就係咁奇妙，騰訊連續第三日裂口低開，今日出現第三個裂口，即亦消耗性裂口即見反彈。相反係上升趨勢之中，出現第三個消耗性裂口通常都見回吐，大家不妨留意呢啲走勢，決定持貨有否需要沽出套利，又或者幾時可以小注博反彈。至於今早有博反彈嘅騰訊愛好者，留意喺278元至284元，亦即日線圖嘅10日線及20日線，有一定阻力，加上明日先公布業績，反彈未必可以順風順水。

阿Man早喺月初已警告，今個月股市將會相當波動，單係由月初至今短短11個交易日，又上又落波幅已相當驚人，但其實再望一望個指數，暫時高低位不過1500點，但chok上chok落，追升殺跌做錯邊，缸邊友都可以輸得好甘。

參考一下牛熊證街貨，可以明白可以今早大市喺25000點有支持兼勁彈，皆因25000點樓下嘅牛證寥寥無幾，大戶再踩深啲亦唔覺有肉食。反而喺現水平營造個小反彈，唔信邪嘅淡友若然進取累積熊證街貨，大戶求其搵個藉口又可以秒殺淡友。

至於呢兩日大市要睇住乜嘢位，下面先睇住25250至25450點呢個區間，今日彈得番上嚟唔應該再失守，反彈先有機會延續。至於上面反彈阻力初步睇番25650-25750呢個早兩日形成嘅密集區，唔知有冇力水上得番去，未能成功越過此區，大市再調頭向下亦有可能。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)