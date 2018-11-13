港股直擊 即巿股評

美股上日暴跌逾六百點，惟內地股市今早低開高走，滬深兩市半日更倒升收市，帶挈港股今早急跌後回穩，一度跟A股轉升，中午仍守25600收市。

受美股大跌拖累，港股今早大幅低開540點報25092，更是今早低位所在，港股跟內地股市跌幅收窄，隨著A股低開高走，港股也上演大反撲，臨近午市一度止跌回升6點，高見25639，但半日仍下跌收市。恒指中午收報25606點，跌26點或0.1%，大市成交額512.04億元。

國企指數報10408點，跌31點或0.3%。

A股先低後高，滬指半日升0.11%；深成指升0.71%。

藍籌股大致受壓；建行(00939)跌0.9%；工行(01398)下滑0.4%；滙控(00005)跌0.5%；中移動(00941)跌0.4%；騰訊(00700)今早曾挫3.9%，低見260元，但中午倒升0.4%；友邦(01299)漲0.5%；吉利(00175)反彈3.2%，為表現最叻藍籌。

焦點板塊

內險股：A股中午倒升，帶挈內險股造好。平保(02318)漲0.3%；國壽(02628)升0.4%；新華人壽(01336)揚2.2%，跑贏一眾國指成分股；財險(02328)漲0.8%；太保(02601)升0.7%；中國太平(00966)升1.1%。

內地航空股：油價連跌11日，續創歷史最長連跌紀錄，內地航空股趁機起飛，南方航空(01055)升2.3%；東方航空(00670)走高0.6%；國航(00753)揚2.3%。

石油股：受累油股連跌，油股普遍下跌，中海油(00883)下滑2.6%，為包尾藍籌及國企指數成分股；中石油(00857)跌1.5%；中海油田服務(02883)降2.3%；但中石化(00386)低開後回穩，中午無升跌，午造6.64元。

焦點股份

第一視頻(00082)：廣電總局重續第一視頻許可證，停牌逾半年後今早復牌，半日大跌36.5%，為包尾個股。

偉易達(00303)：截至今年9月底止，純利則減少13%到9010萬美元，今早應聲下挫，半日大跌12.4%。

麥迪森(08057)：截至9月30日止中期虧損只有7310萬元，較去年同期虧損1.4億元大幅減少，半日大升16.9%。