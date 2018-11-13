港股直擊 即巿股評

今朝8點22分，由廁所走番出嚟見到部電話有盞燈喺度閃緊，原來係2分鐘前財經台嘅人叫出push，個內容就係話承噚晚美股跌勢，日經跌逾700點；同一時間我家老爺開咗部電視機，未有畫面時我已經啤住個右下角位置，到電視有畫面時，咁啱就係loop正出日經粒數，第一時間諗嘅係：平安Put(12648)終於都素鮑變鮮鮑。

今朝喺巴士時見港股做完U盤，機都唔打開定個system幫手出push，結果收到個message話恒指跌540點開市；落咗車剛好開咗市大約1分鐘到啦，就拿拿聲將隻(12648)變現，我未捉到最頂嗰位$0.52走，但$0.5走貨，賺13.6%都OK啦；最緊要係呢一個星期(差唔多有啦)以嚟睇住隻(12648)似斷唔斷、吊命吊咗咁嘅戰友，中間收到你哋唔少message同email話原來大家都係坐埋同一條船，真係好唱一句：「人生有個真正朋友的確好極...飲勝！」。

「點解要咁急走貨？」有無印象之前都有講過話旦凡大升/跌，當日一開市個市通常都會升/跌多兩吓之後就會反方向行走，情況就好似啲跑步運動員咁，衝過終點之後佢哋會再跑多兩步，目的係將個速度慢慢降低，個人先至可以停；係唔能夠一過衝點線個人就可以完全停落嚟。個市都一樣，總有人開市後會延續U盤時所做嘅嘢，同時本身大升/跌嘅市況會推到啲技術指標超買/賣，當指標去到鐘擺嘅盡頭時，自然就會出然反方向架啦，所以依家10點11分，恒指跌幅收窄至383點，做緊25250點，就係咁解。

當然，個市唔係次次都係咁啦，講緊嘅只係大部分時間會係咁；而當反方向完成之後，即技術指標被開市第一下擾亂完啦，咁之後個市會繼續反方向定係回馬槍呢，咁就要睇返當時嘅背景同走勢啦。

平保(02318)呢單嘢終算告一段落，聽日就到騰訊(00700)業績，要炒業績今日可以話係final call。雖然騰訊今日都撻落接近保歷加通道底($251.53)，但噚日喺《下半part》時都有提過，騰訊呢幾日跌，其實條DMI嘅ADX都係跟跌，意思即係話騰訊跌唔係好有力水，一個唔該鯉魚翻身唔好話啲水花彈到你一面都係；而且今日計多條數，就係ADX嘅變化，咁就計到條ADX有幾無力(8號ADX未開始下行)。

日期 ADX數值 ADX變化 騰訊收市價 11月8日 36.568 / 293.6 11月9日 32.333 -11.6% 279.2 11月12日 29.474 -8.8% 270.6 11月13日(截至10點26分止) 29.063 -1.4% 263.2

由數字上可以見到ADX嘅下跌幅度愈嚟愈少，換言之條線已經開始進入橫行，甚至反彈嘅狀態；你諗吓，如果同一時間騰訊嘅股價觸底反彈(咩底都好啦，就當係保歷加通道底)，即係話到時就會變成ADX同股價一齊上，即係有力嘅升。見日線圖上嘅SlowSTC(14,3)%K線都落到去37.405，14RSI都落去38.540。

再大膽假設，依家10點31分，恒指最低暫時做過25092點，即係話恒指牛熊證街貨圖上，牛證街貨由25500至25599點開始，殺到落25100至25199點，而25000至25099點嗰955張期指，如無意外都應該就死，比多兩錢肉緊殺埋24900至24999點嗰424張期指呢，就借騰訊再插多$10，就又真剛好被條保歷加通道接住，若ADX

繼續橫行甚至出現反彈嘅話，咁就真係「機會嚟啦，飛雲！」

諗住先啫，下午續。



作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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