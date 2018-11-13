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今日 09:53 港股直擊 即巿股評

【熱炒半新股】百濟神州挫一成 暫見七連跌

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百濟神州(06160)連日下挫，暫時最多跌9.7%，見64.85元為本月低，現挫7.7%，目前連跌第7個交易日。

集團上周四(8日)公布，按美國一般公認會計準則，截至9月底止第三季，由盈轉虧，蝕1.44億美元，上年度同期錄得盈利1.17億美元；期內總收入5420.2萬美元，按年減少75.39%。

今日首九個月，亦由盈轉虧，蝕4.06億美元，去年同期錄得盈利621.8萬美元；期內總收入1.4億美元，按年跌36.63%。

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