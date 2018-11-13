港股直擊 即巿股評

隔晚美股急跌，道指收市插602點或2.3%，報25387點。美滙指數刷新去年6月以來新高。亞太股市今早全線下挫。

恒指低開540點，報25092，開市後跌幅略為收窄，高見25185，跌448點。截至9時49分，恒指跌504點，報25128。

國企指數低開239點，報10200，現報10224，跌215點。

騰訊(00700)明日公布季績，今早插近4%至260元。

蘋果3D鏡頭供應商Lumentum降下季財季預測，市場擔心新iPhone滯銷，隔晚美國手機零件股大瀉，連累本港上市的手機股亦捱沽。

屬蘋果產業鏈的瑞聲(02018)，股價曾急瀉7.1%；通達(00698)跌2.1%；高偉電子(01415)挫2.9%；鴻騰(06088)挫5%。

非蘋概系的手機股亦捱沽，舜宇(02382)挫4%；比亞迪電子(00285)跌3.6%；丘鈦(01478)急吐4.9%；信利(00732)跌2.5%。

蘋果3D鏡頭供應商Lumentum調低下個財季展望，觸發隔晚在美股暴瀉近三成三，意法半導體也瀉7.4%，而蘋果公司股價也再跌穿200美元大關，收市挫5%。

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