港股直擊 即巿股評

A股顯著造好，不過港股未有跟足。恒指低開25點，早段一度轉升過百點，但隨即復軟，挫96點，低見25505全日低。之後A股拉升，恒指最多倒升164點，見25765點，不過10天線(約25713)見阻力，港股窄幅爭持。恒指收報25633點，升31點或0.12%，大市全日成交僅731.47億元，逾一個月最低。

A股先低後高，滬指彈升1.22%；深成指飆2.4%。

北水轉流入6.27億港元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)

內銀方面，建行(00939)有1.28億元淨流入；招行(03968)有7059萬元淨流入。相反內險見北水流出，人保(01339)有4687萬元淨流出；太保(02601)5729萬元淨流出；新華保險(01336)有5990萬元淨流出。

個別科技股見北水流入，騰訊(00700)周三(14日)公布業績，遭高盛降目標價，全日挫3.1%，但有2.2億元北水淨流入；中興通訊(00763)有1050萬元淨流入。

吉利(00175)六連跌，全日錄1.12億元淨沽。

內房融創(01918)有6303萬元淨流入；中駿集團(01966)有3570萬元淨流入。

憧憬明年煤炭價格回落，電力股急漲，華潤電力(00836)飆5.6%為升幅最大藍籌，錄2583萬元淨流入。不過煤炭與火電業務兼備的神華(01088)有4550萬元淨流出。

新能源股方面，信義光能(00968)有7168萬元淨流入；金風科技(02208)獲大和升評級和目標價，股價飆12%，錄570萬元北水淨流入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、海螺創業(00586)、融創、吉利、建行、招行、太保、信義光能、人保及新華保險。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、中興、太保、華潤電力、吉利、神華、金風、中駿、中集集團(02039)及融創。