港股直擊 即巿股評

A股中止五連跌弱勢，上證全日勁彈1.2%，惟美股上周五急瀉逾兩百點，加上騰訊(00700)周三公布季績，投資者入市態度審慎，令港股全日好淡拉鋸，在25600水平爭持。

受美股上周五下挫201點拖累，港股今早低開25點，報25576，早段一度掉頭回升過百點，但隨即又再次回落，一度跌96點，低見25505。不過，A股低開高走，港股重拾升勢，更一度回升最多164點，攀至25765，但十天線(25713)阻力大，港股午後升幅大縮，更曾一度倒跌。最終恒指收報25633點，升31點或0.12%，大市全日成交731.47億元，較上周五縮19.4%。

國企指數稍為跑輸恒指，全日收報10440點，微升8點或0.09%。

即月期指收報25551，升86點，低水82點。

港股今日上升股比例55%，有45%股份下跌，反映個股大致跟大市向好。

上證指數低開高走，更中止五連跌，上證指數收市報2630點，漲31點或1.22%，深成指表現仲醒，收報7832點，漲183點或2.4%。

藍籌股大致向好。滙控(00005)升0.6%；友邦(01299)漲1.6%；中移動(00941)走高1.8%；石藥(01093)升1.6%；平保(02318)跌0.5%；建行(00939)走低0.2%；工行(01398)則無升跌。

焦點板塊

新經濟股：上周五捱沽的新經濟股，個別今日仍未止血，周三公布業績的騰訊挫3.1%，為全日表現最差的國企指數成分股；金山軟件(03888)跌0.5%；美團(03690)再瀉4.2%；平安好醫生(01833)插6.2%；美圖(01357)跌2.1%；小米(01810)「雙11」支付總額突破52億元人民幣，全日仍跌0.5%；閱文(00772)降0.8%；但眾安在綫(06060)揚3.4%。

手機股：「最強蘋果分析員」之稱的天風國際分析師郭明錤，降iPhone XR產品周期出貨量(即2018年第四季至2019年第三季)，手機股個別發展。瑞聲(02018)挫3.3%，為包尾藍籌股；舜宇(02382)雖仍獲大行睇好，收市仍跌0.6%；通達(00698)降1%；但高偉電子(01415)揚3%；鴻騰(06088)仍升2.8%；丘鈦(01478)更抽升15%。

內地電力股：憧憬明年煤炭價格有望回落帶動毛利率改善，中資電力股跑出；華能(00902)升3.3%；華潤電力(00836)飆5.6%，跑贏一眾藍籌；華電(01071)炒高6.1%；大唐(00991)漲2.2%；中國電力(02380)揚5.6%。

教育股：依然獲資金追捧，新高教(02001)升3.7%；楓葉教育(01317)彈升3.3%；天立教育(01773)爆升10.8%；新華教育(02779)2.1%；中教(00839)升1.5%。

焦點股份

國美(00493)：建議將股份4合1，累股價曾瀉7.8%，低見0.71元，創一個月低，全日挫6.5%，成交額7400萬元。

雅生活(03319)：首席執行官劉德明因需要更專注打理個人事務，辭任雅生活執行董事、首席執行官及總經理(總裁)職務，觸發雅生活全日大跌10.7%，成交更達1.14億元。

有線寬頻(01097)：大折讓供股，股價今早急瀉，一度大跌31.6%，低見0.121元，全日仍插29.4%，是今日表現最差個股。

恒達集團(03616)：今早首掛，開報0.99元，較招股價1.24元，低20.2%，今日最高及最低分別為1.14和0.91元，收報1.13元，仍比招股價低8.9%，成交金額1.11億元。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。