今日 16:44
重要通告
港股直擊
越南製造加工出口(00422)公布，截至今年9月底止首三季虧損擴至1022.71萬元(美元‧下同)，去年同期虧損346.18萬元。
期內，收入7302.47萬美元，按年跌1%。
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