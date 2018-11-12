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今日 15:27 港股直擊 即巿股評

港股突倒跌 騰訊挫逾3% 好醫生穿底

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港股倒跌，截至下午約3時19分，恒指報25592點，跌9點，大市成交額621.39億元。

國企指數報10421點，跌9點或0.1%。

A股造好，滬指升1.22%；深成指飆升2.4%。

友邦(01299)升1.4%；中移動(00941)升1.7%。

周三(14日)公布業績的騰訊(00700)遭高盛下調目標至397元，最新曾挫3.2%，最新跌3.1%。

平保(02318)跌0.7%，旗下平安好醫生(01833)低見34.8元創新低，現挫6.2%。

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