即巿股評 港股直擊

上周五美股回調，三大指數下跌，港股當晚夜期跟ADR隨之再向下跌破25400水平，當大家以為今日港股將失守埋20日線(25519點)之際，早段考驗此關後，曾低見25505點後，即隨A股倒升而拗腰向上，20日線失而復得。

恒指略為低開25點後反覆回升140點，但10日線25718點未能守穩，指數又掉頭向下，一度跌近百點曾失20日線，低見25505。之後A股倒升帶動，港股回升且突破早段高位，最多升164點，高見25766點，成功收復10日線。恒指中午報25681，升79點；國企指數報10435點，微升4點。

港股未能一舉回升至10日線之上，而國指亦未能做好，主要原因係騰訊(00700)喺業績前被大行調低目標價，股價半日跌近2%，拖死恒指及國指表現較為反覆。騰訊半日報收273.8元，今日已經續第二日裂口下跌，股價暫時再失守10日及20日線，表現偏弱。不過根據往績紀錄，騰訊過往喺業績前股價下跌，通常績後股價會反彈，如果問阿Man呢啲位追唔追put，寧願等業績公布後再決定。反正騰訊業績一如期反晒艇的話，股價再下試之前低位機會大，相反，業績表現唔似得預期咁差，呢吓由300元樓上碌番一成落嚟，或者都反映咗。

若然唔係騰訊腳仔軟，另外兩重磅股大笨象(00005)跟友邦(01299)分別升1.1%及2%，指數早已重返25800水平。呢兩隻重磅股都係業績前被睇淡，尤其大笨象業績前跌至近60元水平，一份令市場大跌眼鏡嘅業績，足以令股價喺派完成績表後喪挾。至於友邦可以算唔好彩，上周交出一份唔錯嘅成績表，遇上大跌市，股價遲咗一日先反彈，暫時65元有阻力，但中線前景唔錯，反而可以趁股價回吐收集。

至於內銀股上周慘被狠沽後，今日仍然欠缺彈力，話時話「一二五」方案對於內銀股又係幾大傷害，不過長遠嚟講又唔係完全係壞事，今日阿Man喺《金融街密語》提到，要內銀股侷住借錢畀民企，或成為未來內地銀行家一個考眼光嘅政策，識得借錢畀有潛質嘅民企，話唔定幫到銀行發掘下一間騰訊或阿里巴巴。換句話講，未來內地銀行家唔可以太公式化咁去做借貸，而係要用心去了解民企嘅業務，唔可以再好似之前咁馬馬虎虎。

暫時大市喺現水平，大戶仍有機會上下其手，明明今日大好機會秒殺25400-25499範圍嘅牛證街貨，呢個亦係目前牛證重貨區，偏偏大戶又放生，係嫌呢堆牛證唔夠肥，喺現水平先頂住個市再養肥牛??至於熊證重貨區最近喺26500-26599點，剛好亦係恒指50日線之所在，但美國大選前急升，已殺咗一大批熊仔，暫時呢個位嘅熊證又係唔算太肥美。既然呢兩邊唔夠肉食，大戶即管喺條10日及20日線附近玩住先，再睇散戶側埋邊一方先再屠殺。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)