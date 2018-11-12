港股直擊 時事脈搏

內地股市低開高走，上證指數重上2600關，港股上周五重創625點後，今早反覆偏好，一度反彈過百點，中午挨近26700收市。

受美股上周五下挫201點拖累，港股今早低開25點報25576，早段一度掉頭回升過百點，但隨即又再次回落，一度跌96點，低見25505。不過，A股低開高走，港股重拾升勢，更一度回升最多164點，攀至25765，但中午前回順，最終恒指半日收報25681點，升79點或0.31%，大市半日成交442.26億元。

國企指數跑輸恒指，半日收報10435，升4點或0.04%。

藍籌股大致向好。滙控(00005)升1.1%；友邦(01299)漲2%；舜宇(02382)獲大行續睇好，中午反彈1.9%；中行(03988)升0.3%，但平保(02318)跌0.5%；建行(00939)跌0.8%；工行(01398)則無升跌。

焦點板塊

新經濟股：上周五捱沽的新經濟股，個別今早仍未止血，周三公布業績的騰訊(00700)，半日跌1.9%，為包尾藍籌股；金山軟件(03888)跌1%；美團(03690)再挫2.8%；平安好醫生(01833)插3.8%；美圖(01357)跌1%；但小米(01810)「雙11」支付總額突破52億元人民幣，股價半日升2%；閱文(00772)反彈1.2%；眾安在綫(06060)揚3.6%，為表現最好國指成分股。

汽車股：仍受上月汽車銷量曳困擾，汽車股普遍跌。吉利(00175)再跌1.5%；長汽(02333)下滑0.2%；東風(00489)跌2.5%；廣汽(02238)走低0.5%；華晨(01114)挫3.5%；惟北京汽車(01958)微升0.2%。

內地電力股：憧憬明年煤炭價格有望回落帶動毛利率改善，中資電力股今早有追捧；華能(00902)升2.2%；華潤電力(00836)漲3.8%，跑贏一眾藍籌；華電(01071)升3.9%；大唐(00991)漲2.2%；中國電力(02380)揚3.8%。

焦點股份

雅生活(03319)：首席執行官劉德明因需要更專注打理個人事務，辭任雅生活執行董事、首席執行官及總經理(總裁)職務，觸發雅生活半日大跌10.7%。

有線寬頻(01097)：大折讓供股，股價今早急瀉，一度大跌31.6%，低見0.121元，半日仍插28.8%，是今早表現最差個股。

津上機床(01651)：中期業績標青，截至2018年9月底止中期多賺1.2倍至2.19億元人民幣，中午揚6.2%，成交達915萬元。

恒達集團(03616)：河南省內房恒達(03616)今早首掛，開報0.99元，較招股價1.24元，低20.2%，今早最高及最低分別為1.09和0.91元，半日收報1元，仍比招股價低19.4%，成交金額6290萬元。