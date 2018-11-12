即巿股評 港股直擊

戰鬥咗差唔多一個星期，隻平保(02318)日線圖終於見到明顯下行。依家9點50分，恒指開市至今表現暫時都係悶悶地，升幾廿點之後又跌過；不過，隻平保就乖乖地按住下行嘅路線圖出發，而隻平保Put(12648)依家做緊$0.47，對比買入價$0.44，都叫做有6.8%賺幅。可能對你嚟講郁一格就幾百萬上落；但我呢啲c9仔搵餐買餸錢啫，見平安今日穿埋條10天線($76.78)，就睇吓可以買素鮑定真鮑。

今估星期焦點都莫過於騰訊控股(00700)喺星期三(14日)派業績，基本上大家對佢呢份業績都唔多睇好，事關騰訊旗下嘅遊戲都被阿爺截住晒，投放喺隻game嘅錢就比咗啦，但就無數番，呢個亦係股王失色嘅原因；不過咁，市場估佢份業績唔靚仔，但留意番，就算出到嚟真係唔靚仔，但只係無坊間預期嘅咁衰樣嘅話，名義上都可以叫做「優於市場預期」。當年盈利首次唔係以「倍」數計就被人話「升得八成咁少，當我乞兒咩！」；依家分分鐘係「跌得比預期嘅少，已經係兒仔生性架啦！」

單計騰訊日線圖，其實佢同平保一樣都係條SlowSTC(14,3)早上個星期上到超買水平後，依家見回落，不過畫埋啲天線出嚟嘅話，今日再跌真係乜線都跌晒；換條保歷加通道出嚟睇，今日就只係剛好跌穿條保歷加通道中軸($279.25)，而保歷加通道底就係$253.6，落唔落得到呢個位，就真係要睇吓個市場點樣解讀佢份業績啦。

反正仲有隻平安Put(12648)喺手，就選擇這邊廂繼續揸隻(12648)，那邊廂就睇食住花生等騰訊出份咩業績。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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