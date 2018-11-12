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今日 10:19 港股直擊 即巿股評

【異動板塊】中資電力AH股抽升 憧憬煤價回落

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憧憬明年煤炭價格有望回落帶動毛利率改善，中資電力股今早有追捧。

華能(00902)升1.5%報4.65元，其A股(600011.SH)急升3.8%。

華潤電力(00836)升2%報14.14元，見逾個半月高位。

華電國電(01071)升3.2%；其A股(600027.SH)更升近半成。

內地《中證網》昨日報道，在2018中國煤及煤化工產業大會上，中國煤炭運銷協會副理事長馮雨預計，2019年煤炭供應將進一步增加，需求下滑，供需形勢將由緊平衡狀態向階段性寬鬆轉變。

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