舜宇光學(02382)上周連跌5日後，今早低開後回升，暫時最多升4.6%，見75.65元，現升3.2%，成交額1.06億元。
集團10月手機鏡頭出貨量1.03億件，按年增加73.9%，按月則增加1.9%；車載鏡頭出貨量349萬件，按年升23.4%；手機攝像模組出貨量4557.5萬件，按年上升54.5%。
花旗發表報告，指內地智能手機市場放緩之際，新產品幫助舜宇實現強勁成長，維持「買入」評級。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
舜宇光學(02382)上周連跌5日後，今早低開後回升，暫時最多升4.6%，見75.65元，現升3.2%，成交額1.06億元。
集團10月手機鏡頭出貨量1.03億件，按年增加73.9%，按月則增加1.9%；車載鏡頭出貨量349萬件，按年升23.4%；手機攝像模組出貨量4557.5萬件，按年上升54.5%。
花旗發表報告，指內地智能手機市場放緩之際，新產品幫助舜宇實現強勁成長，維持「買入」評級。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
|下一篇：
|【異動股】中績省鏡 津上機床炒高9%
|上一篇：
|【異動股】大折讓供股 有線寬頻曾瀉近三成