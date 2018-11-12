港股直擊 即巿股評

有線寬頻(01097)大折讓供股，股價今早急瀉，一度大跌29.4%，低見0.125元，現造0.128元，仍插27.7%，成交金額372萬元。

集團昨晚宣布，以1供1形式供股，每股供股價0.109元，集資最多6.917億元，供股價較上周五收市價0.177元折讓38.42%。

永升亞洲出任是次供股的包銷商，其持股量有機會由43.2%大幅增至71.6%，集團更透露正評估出售虧損業務，以減少業務現金流失。

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