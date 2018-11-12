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今日 09:29 港股直擊 香港財經 即巿股評

恒指僅低開25點 騰訊挫逾1%

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美股上周五集體向下，不過本港期指今早甫開倒升，帶動恒指僅小幅低開。

恒指低開25點，報25576；國企指數低開12點，報10418。

騰訊(00700)本周三派季績，再有大行下調目標價，股價今早低開1.4%，報275.4元。

內銀股上周五捱沽，今早個別走。建行(00939)低開0.6%，報6.39元；工行(01398)及招行(03968)均高開0.2%。

中移動(00941)高開0.9%，報73.55元，為暫時表現較好的重磅藍籌。

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