美股上周五集體向下，不過本港期指今早甫開倒升，帶動恒指僅小幅低開。
恒指低開25點，報25576；國企指數低開12點，報10418。
騰訊(00700)本周三派季績，再有大行下調目標價，股價今早低開1.4%，報275.4元。
內銀股上周五捱沽，今早個別走。建行(00939)低開0.6%，報6.39元；工行(01398)及招行(03968)均高開0.2%。
中移動(00941)高開0.9%，報73.55元，為暫時表現較好的重磅藍籌。
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恒指低開25點，報25576；國企指數低開12點，報10418。
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內銀股上周五捱沽，今早個別走。建行(00939)低開0.6%，報6.39元；工行(01398)及招行(03968)均高開0.2%。
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