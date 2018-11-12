港股直擊 即巿股評

港股上周累挫884點，大市沽空及北水流出壓力增，留意上周五急跌之內銀股能否在短期內喘穩，本周焦點在騰訊(00700)周中公布的季度業績表現。

上周五美股三大指數集體收跌，道指收市跌201點或0.77%報25989點，標普500跌0.92%報2781點，納指跌1.65%報7406點。科技股普跌，蘋果、Facebook均跌近2%。紐約期油跌穿每桶60美元水平，創2月13日以來新低，連續十日下跌，創超34年來最長連跌紀錄，投資者擔憂全球經濟增長放緩。全個星期，標普500指數累漲2.1%，道指累漲2.8%，納指累漲0.68%。

周五美滙指數紐約尾盤漲0.25%報96.9074，創10月底以來新高，全周漲0.41%，連漲四周，主要因為美國經濟強勁，聯儲局或將進一步加息。

歐盟委員會日前否決意大利2019年的預算建議，意大利須在本周二前提交修改，否則會在本月較後時間召開會議，討論懲罰措施。特里亞上周五再次重申，無意按照歐盟委員會要求修改明年的財政預算案。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍低於本港上日收市價。滙控(00005)ADR折合港元計收報64.58元，較本港上日收市低7仙；騰訊(00700)將於本周三公布季績，周五ADR收報272.72元，低6.48元；國壽(02628)ADR收報16.15元，低0.13元。「三桶油」向下，中海油(00883)ADR收報13.42元，低0.12元；中石油(00857)ADR收報5.82元，低9仙；中石化(00386)ADR收報6.64元，低7仙。電訊股方面，中移動(00941)ADR收報72.12元，低0.78元；聯通(00762)ADR收報8.38元，低3仙；中電信(00728)ADR收報3.77元，低6仙。

港股ADR指數報25439，較上周五恒指收市跌163點或0.6%。港股上周五午後曾瀉752點，曾失廿天線(約25524點)，補回11月2日的上升裂口(25535點)，收報25601點，急插625點或2.4%。全周恒指累挫884點或3.3%。大市沽空比率16.18%，較上日急增約2.45個百分點，為10月24日以來新高。「港股通」方面，北水過去兩日共淨沽30億元。

內地本周將公布10月份社會融資規模，以及10月實際外商直接投資數據。

焦點板塊

內銀股：上周五全線受壓。監管層擬內銀的新增公司類貸款最終不少於50%要借給民企，市場擔心內銀淨息差下降壓力大，北水齊沽內銀股。不過，《中國證券網》報道，監管人士表示，「一二五」是方向性目標，並非硬性考核指標，信貸標準沒放鬆，對每家銀行不「一刀切」。「一二五」是指，在新增的公司類貸款中，大型銀行對民營企業的貸款不低於1/3，中小型銀行不低於2/3，爭取三年以後，銀行業對民營企業的貸款佔新增公司類貸款的比例不低於50%。短期宜繼續關注內銀股表現。

焦點股份

舜宇光學(02382)：公布10月手機鏡頭出貨量1.03億件，按年增加73.9%，按月則增加1.9%；期內車載鏡頭出貨量按年升23.4%；另外，手機攝像模組出貨量按年上升54.5%。

有線寬頻(01097)：昨晚宣布以1供1形式供股，發行不少於62.06億股及不多於63.46億股，每股供股價0.109元，較周五收市價0.177元，折讓38.42%，集資最多6.917億元。控股股東永升(亞洲)現持有該公司約43.2%股份，已承諾悉數接納供股股份，永升(亞洲)並會出任包銷商。另外，公司建議更改每手買賣單位，由現時1萬股改為2萬股。

禹洲地產(01628)：公布10月合約銷售金額63.01億元人民幣，按年增長78.75%。

天能動力(00819)：公布董事會正考慮分拆天能電池於內地A股上市的可行性。天能電池主要從事鉛酸電池、鋰電池及其他新能源電池的研發及產銷。

創維數碼(00751)：預期截至9月底止半年將錄得盈利。去年同期為虧損1.92億元。

東風集團(00489)：公布10月汽車銷量26.77萬輛，按年跌14.6%；今年首10個月，汽車銷量246.2萬輛，按年跌4.82%。

恒達集團(03616)：今日上市。據耀才暗盤交易中心資料顯示，恒達暗盤收報1.15元，較招股價1.24元跌0.09元或7.26%。公司為河南省許昌市最大房地產商，香港公開發售部分錄得超額認購86%，一手中籤率100%。