美國中期選舉結果一如主流分析預測,民主黨終於重奪失落了8年(兩屆中期選舉)的國會眾議院控制權,參議院則仍然由總統特朗普的共和黨以51議席繼續掌控。由於民主黨及共和黨分別在眾議院和參議院取得更多議席,兩黨在選後都宣稱自己是贏家。然而,雖然出現「分裂國會」,但相信2019年1月新一屆國會正式運作後的未來兩年,在參議院僅得46席的民主黨很難「策反」足夠的參議院共和黨人,完全推翻特朗普提出的任何措施尤其是外交政策。

「侵侵」於中期選舉結束翌日(當地時間11月7日)在白宮召開的記者會亦強調,在參議院得到更多(的兩個)席位,比失去眾議院控制權(的意義)更為重要。當記者問及如何修補美國分裂的情況,侵侵卻「答非所問」表示,中國經濟大幅度下滑。中國原本可以在兩年內取代美國成為經濟國,但現在已瞠乎其後(China would have superseded us in two years as an economic power; now, they’re not even close)。

侵侵解釋:中國已放棄《中國製造2025》計劃,他曾經向中方明確提出,《中國製造2025》(對美國來說)具有非常大的威脅,意味着中國在2025年將成為領袖全球的經濟大國,然而,這情況不會發生了。有趣的是,向來口若懸河的侵侵,卻如「斷橛禾蟲」般講到中方已放棄「中國製造2025」計劃(China got rid of their “China 2025” because I found it very insulting. I said that to them. I said, “China 2025” is very insulting, because “China 2025” means, in 2025, they’re going to take over economically, the world. I said, That’s not happening.)。老徐推測,侵侵打完中期選戰後,「念茲在茲」的是本月底的阿根廷G20峰會,特別是已安排的「習特會」將討論中美貿易戰問題,侵侵顯然是在白宮記者會上不自覺地透露,準備在G20峰會才向國家主席習近平打出的貿易戰協議底牌。

就是否放棄《中國製造2025》計劃,中方一直都沒有直接回應。事實上,《中國製造2025》是國務院總理李克強於2015年提出的實施製造強國戰略第一個十年的行動綱領,第一步是到2025年邁入製造強國行列,第二步是到2035年達到世界製造強國陣營中等水平,第三步是到新中國成立100年時,綜合實力進入世界製造強國前列。事涉國家「百年大計」,很難想像中國會順應侵侵要求而放棄計劃。

也許因為侵侵突然提出不可能達成的中美貿易戰和解條件的消息,上周五恒指裂口低開後全日走勢受壓,尾市最低跌至25475水平,收報25601,跌625點或2.39%;一周跌幅達885點或3.34%。

恒指補回11月2日的上升裂口(25535和25909點),估計現水平會有技術支持,加上EJFQ系統反映弱勢股沽壓的弱勢股指數已大幅低於40%,恒指短線再急跌的風險不大,老徐維持睇好短期後市(見11月7日「搏拳實錄」)。

