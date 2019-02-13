即巿股評 港股直擊

中生製藥(01177)為內地大型醫藥集團，主要研發、生產及銷售多種醫藥產品，涵蓋腫瘤、肝病、心腦血管病和鎮痛等，肝科用藥佔集團銷售額約34.3%，是其主要收入來源。儘管今年醫藥行業面對多個挑戰，但隨着政府加快收緊監管，以及藥品需求增加，行業前景仍值看好。

受惠腫瘤學和仿製藥政策的支持，中生製藥上半年純利按年增長24.1%至13.7億元人民幣，營業額則升30%至97.3億元人民幣，毛利率增加1.8百分點至80.9%，符合市場預期。若計入權益投資及金融資產的未實現公允價值，純利更升41.9%至14.27億元人民幣。

按產品分類，肝病用藥仍是公司主要產品，但此部分收入按年輕微倒退。不過，抗癌藥收入增加29%，骨科用藥收入亦增36%，其他產品收入增長佳，抵銷肝病藥收入減少的情況，亦可令產品結構改善及分散風險。

集團上半年研發開支13億元人民幣，佔總收入約13.7%，強大的產品研發規模，繼續令公司保持優勢。截至6月底止，累計已有臨床批件、正在進行臨床試驗及申報生產的在研產品共482種，其中研發難度較高的1.1類新藥有16種，生物藥有9種；用途方面，抗腫瘤用藥多達205種，抗癌藥未來料取代肝病藥成為公司最重要產品。

另外，集團有4款仿製藥已通過「一致性評價」，同時有52款正推進相關工序，規模在行內佔優。「一致性評價」是日後藥物招標的重要指標，若某一種類藥有3款產品獲得評價，其餘未獲評價藥品將不獲採購，中生製藥及早布局有助日後搶佔市場份額。

現金充足提供併購機會

集團目前現金及銀行結餘為55.4億元人民幣，由於醫藥行業規管收緊、研發及創新成本高等因素，預期有部分小微藥企出現經營困難，為中生製藥提供併購機會，擴大現有規模。

對比一些已發展國家，內地醫療開支仍然偏低。中國擁有逾13億人口，面對人口老化問題，醫療開支增加將會是趨勢，內地居民對藥物需求殷切，中生製藥在心腦血管及肝病用藥市場均處龍頭位置，定必受惠。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期中生製藥2018、2019及2020年每股盈利為0.250元、0.299元及0.359元人民幣，給予12個月目標價9.0港元，相當於今年預測市盈率33.6倍，評級「中性偏好」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理