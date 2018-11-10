即巿股評 港股直擊

港股三連升後，周五出現明顯調整。恒指低開逾300點後，已經失守兩萬六關口，之後跌幅曾擴大至逾750點，一度失守25,500點水平，收市跌逾620點。三連升告終後，兩萬六關口或已由支持變成阻力，短線觀望技術性反彈的機會，向上目標繼續參考兩萬六，而恒指低位失守10天線及20天線後，支持或需下移至參考兩萬五。

資金流方面，周四恒指好倉有逾1800萬元流入，同日淡倉流入逾5300萬元，累計5天，好倉流入逾5900萬元，淡倉流入逾3.6億元。截至周四，牛證街貨密集區為收回價25100至25199點，而熊證街貨密集區則為收回價26500至26599點。

如看好恒指，可留意恒指牛證(62885)，收回價25177點，行使價25077點，槓桿比率約50.2倍，兌換比率10000；相反如看淡可留意恒指熊證(64015)，收回價25950點，行使價26050點，屬周一新上市產品，兌換比率10000。

騰訊再失280元 好倉資金向下換馬

將於周三公布季績的騰訊(00700)，周五被券商唱淡後，股價顯著向下，低位曾跌逾半成，險守278元水平，收市仍維持近半成的跌幅，未能收復280元。騰訊重回11月初的低位，短線走勢或再度轉弱，市場正觀望季績對股價的影響。向上觀望重上290元的機會，支持參考270元水平。

騰訊捱沽，吸引資金博反彈，即市有投資者部署行使價約340元的價外、高實際槓桿認購證，但股價急挫後，或可考慮向下換馬至行使價約320元的認購證，減低持輪風險。看好可留意騰訊認購證(28472)，行使價319元，19年02月到期，實際槓桿約8.9倍。

淡倉資金開始獲利，特別是行使價約260元、價外幅度有所降付低的認沽證，有投資者選擇鎖定利潤，再換馬至行使價在250元以下的產品，以保持若干價外幅度。看淡可考慮騰訊認沽證(14652)，行使價243.68元，19年05月到期，實際槓桿約5.2倍。

資金撈平安好倉 手機設備股跌幅收窄

內險股中國平安(02318)捱沽，周五低位曾跌逾2%，一度失守77元水平，收市跌幅略見收窄至不足2%，77元亦失而復得。過去一段時間表現強勢的平安，在股價出現調整時，隨即吸引資金部署認購證。看好可留意平安認購證(11974)，行使價84.89元，19年03月到期，實際槓桿約11.3倍。

友邦保險(01299)公布季度業績，期內新業務價值增幅不俗，周五雖然跟隨大市向下，但跌幅未算顯著，低位保持在62元水平，收市僅跌約1%。具業績支持的友邦，股價在回落至62元附近時，吸引資金作認購證部署觀望反彈機會，向上目標或可參考周四高位約65元水平。看好可留意友邦認購證(27094)，行使價68.88元，19年02月到期，實際槓桿約11.3倍。

近期弱勢板塊，非手機設備股莫屬。舜宇光學(02382)周五曾跌逾半成，一度失守70元關口，但收市跌幅收窄至不足1%。看好可留意舜光購(13504)，行使價83.88元，19年12月到期。

同業瑞聲科技(02018)公布季績後接連捱沽，繼周四急跌約7%收市後，周五低位曾再挫逾7%，險守50元水平，但收市跌不足2%。看好可留意瑞聲購(14308)，行使價73.93元，19年10月到期。

《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》

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