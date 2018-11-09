今日 22:11
重要通告
港股直擊
昊天發展(00474)公布，出售位於烏魯木齊市一幅地皮，指定為物流及倉儲發展用途，作價1.8億元。
地皮面積約15.13萬平方米。
該公司擬把賣地所得款項用作一般營運資金。
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