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中信金控的公告指出，旗下台灣人壽斥17.94億元新台幣(約4.64億港元)，向壹傳媒(00282)旗下壹本便利出版收購蘋果日報媒體集團A和B兩幢大樓。

蘋果日報媒體集團在台北市內湖區共有A、B、C三幢大樓，目前A和B兩幢分別由蘋果日報及壹電視使用，C幢則由壹週刊使用，在台灣人壽買下A和B兩幢後，蘋果日報及壹電視將搬至C幢辦公。

台灣人壽表示，目前投資組合中缺乏不動產的板塊，買下蘋果日報媒體集團兩幢大樓未來的租金報酬率合乎保險業2.345%的投資規範。