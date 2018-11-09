港股直擊 即巿股評

隔晚聯儲局會後聲明仍偏鷹，強調「進一步漸進式加息」，美滙再展強勢，嚇散亞洲區內股市，上證指數挫1.39%，港股跌得更傷，全日插625點或2.39%，險守25600收市。

內地投資者上日淨沽10.62億元，今日沽壓再增，全日淨走19.46億元，兩日共淨沽30億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

中央計劃新增貸款最終不少於50%要借給民企，市場擔心內銀淨息差下降壓力大，北水齊沽內銀股。招行(03968)、建行(00939)、農行(01288)及信行(00998)分別有3.42億、2.81億元、9520萬元及5393萬元資金淨走，招行更是淨沽最多北水個股，但仍有5322萬元北水淨流入工行(01398)。

其他中資金融股北水沽壓亦大。中國太平(00966)、太保(02601)、中信証券(06030)及新華保險(01336)，亦分別錄得1.82億元、1.57億元、9319萬元及5432萬元資金流出。

內地上月廣義乘用車銷量按年減少13.2%，跌幅亦創今年最大，北水也分別沽吉利(00175)及廣汽(02238)，全日淨走7030萬及8742萬元。

此外，人民幣再度下滑，重資產類的內房股萬科(02202)、碧桂園(02007)及融創(01918)，也分別有5089萬、4886萬及1575萬元北水淨走。

騰訊(00700)全日插4.9%，但有北水趁低撈，由昨日淨走2.18億元，轉至今日淨買1.19億元，而中興(00763)也有3020萬元淨買。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:工行、建行、招行、農行、騰訊、中太平、太保、舜宇(02382)、融創及信行。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、中興、吉利、廣汽、建行，信証、中太平、萬科、碧桂園及新華保險。