港股直擊 即巿股評

美國聯儲局維持利率不變，會後聲明強調「進一步漸進式加息」，隔晚美股個別走。港股連升三日後，今日沽壓驟現，一度瀉逾700點。

恒指低開302點，即失兩萬六，報25925點已屬全日高，開市後跌幅持續擴大，半日收市前曾挫642點，穿10天線(約25631點)，中午跌626點，午後進一步下挫，3時後曾瀉752點，見25475點，曾失廿天線(約25524點)，補回11月2日的上升裂口，尾段跌勢稍為回順。恒指收報25601點，挫625點或2.4%。大市今日下跌股份比例達71%，上升股比例僅29%。

總結全周，恒指挫884點或3.3%。

國企指數收報10431點，跌272點或2.5%。國指全周埋單挫256點或2.5%。

大市成交額908.06億元，較上日減少38.68億元。

即月期指收市插762點或2.91%，報25462，低水140點。

A股亦受壓，滬指挫1.39%；深成指跌0.64%。

美國道指期貨最新挫98點，報26102。歐洲三大指數向下，德國股市跌近1%。

藍籌股方面，騰訊(00700)插4.9%，屬表現最差藍籌。另外，平保(02318)跌2%；友邦(01299) 第三季新業務價值增16%，股價跌1.1%；滙控(00005)跌1.9%；恒生(00011)挫2.9%；中移動(00941)跌2.6%。隔晚紐油九連跌，進入技術熊市，「三桶油」挫1.5%至4.4%。萬洲國際(00288)無升跌，已為全日表現最好藍籌。

焦點板塊

內銀股：AH股拖低中港股市，建行(00939)跌2.4%，A股挫3.59%；工行(01398)挫2.7%，A股挫3.26%；招行(03968)插5.5%；其A股插4.7%；中行(03988)跌2.6%。銀保監主席郭樹清接受人民銀行旗下《金融時報》訪問時透露，考慮對民營企業的貸款在百分比上，要實現「一二五」的目標，爭取3年之後，銀行公司類新增貸款最終不少於50%要借給民企。有分析認為，內銀既要加大向民企放貸，亦要降低貸款利率，勢令日後的淨息差承受更大壓力。

科技股：外電報道同程藝龍集資規模降至4億美元，較早前傳聞大削六成，明年預測市盈率介乎14.6至18.4倍，遠低於當初估計最高達28.7倍。本港大市值中資科技股全線下挫，「同股不同權」的小米(01810)和美團(03690)分別挫3.8%和5.9%；平安好醫生(01833)挫7.6%；閱文(00772)瀉9.4%。另外，瑞聲(02018)季績差過預期，遭多家券商調低目標價，股價曾瀉7.2%，尾段一度倒升，最終跌1.6%，全周累插18.2%，市值蒸發149.08億元；舜宇(02382)跌1.3%；中芯(00981)跌3.2%；比亞迪電子(00285)挫5.8%。相反，聯想集團(00992)獲摩通升評級目標，股價升4.5%；昨日尾市暴瀉的指尖悅動(06860)和遊萊互動(02022)分別彈40.9%和16.9%。

濠賭股：永利澳門(01128)雖然第三季業表現勝市場預期，但管理層指黃金周後，高端博彩市場已見放緩，同時第四季業績指引低於市場預期，股價昨日瀉一成後，今日再挫5.3%；銀娛(00027)挫3.1%；金沙中國(01928)跌2.8%；新濠國際(00200)挫3.7%；澳博(00880)挫3.6%；美高梅中國(02282)挫3.8%。

汽車股：全國乘用車市場信息聯席會公布10月份廣義乘用車銷量按年減少13.2%，跌幅為年內最大。汽車製造商全線受壓，吉利(00175)挫3.4%，本周5日皆跌累挫15.2%，市值蒸發233.45億元；長汽(02333)吐3.1%；東風(00489)挫3%。上月銷量按年增13.24%、跑贏同業的廣汽(02238)亦挫6%。4S零售商方面，中升(00881)跌2.5%；正通(01728)挫3.6%；廣匯寶信(01293)挫3.5%。

焦點股份

半新股：多股逆市跑出，周二掛牌的新城悅(01755)創上市新高，收市升2.5%； WAC(08619)亦創新高，收市飆36.6%；富匯建築(01034)反覆回升13.2%。相反，美臻(01825)破頂後倒跌6.7%；精雅印刷(08391)挫19.6%。

阿里影業(01060)：股價急挫7.8%，成交額1.39億元。集團公布截至9月底止，中期虧損1.26億元人民幣，而去年同期虧損3.84億元人民幣。

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