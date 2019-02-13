即巿股評 港股直擊

讀者文小姐問：「教育股近期似在回升中，想問行業前景如何？新高教(02001)與楓葉教育(01317)哪隻較值博？謝謝。」

沈慶洪 騰祺基金管理投資管理董事

「我覺得教育股的前景是理想，因為需求的問題。內地市民開始富有，都會希望讓子女得到較好的教育，理論上，父母於教育範疇是願意花費更多。但這個板塊不足之處在於內地的政策，如果利好政策對板塊當然是好，如之前的扣稅額，相反，政策是限制板塊，如學費不能太昂貴，不可以牽涉其他範疇教育等的政策，令板塊的風險增加。教育股與很多內地板塊一樣，政策風險是比較大的因素。另一方面，教育股早前跌很多皆因估值問題，股價升得過高。新高教與楓葉教育作比較的話，從短線來看，我會選擇楓葉教育。因為股價走勢相對較好，若股價回至4元附近水平可以吸納，上升空間約10%，止蝕位約3.8元。」

涂國彬 永豐金融資產管理部董事總經理及研究部主管

「9月議息後，美聯儲態度清楚，呼籲大家別在聲明字眼打轉，鼓勵直接看數據以知後向，以此觀之，加息提速，勢在必行，而全球資產市場波幅，亦隨之擴大。經過10月大跌後，甫11月初，港股似喘定，對比幾周前，波幅未見明顯擴大，部分股份亦有明顯反彈，但能否持續，卻成疑問。始終年內曾大升的熱門板塊，例如教育股，潛在獲利回吐，以至部分高追套牢者的鬆綁，都形成沽壓，即使基本面不變，估值亦有必要隨整體市況而轉差。更何況，近幾個月，內地有關政策，時有新聞，政策風險增，估值亦打折扣，不建議此時此刻以中長期行業前景理由買入，即使短線操作博反彈，亦要慎重減少注碼，避免槓桿超過可承受風險。」

陳鎮強 信報投資研究部分析員

「教育股目前最大不確定性是民辦教育促進法修訂，文小姐選中國際學校楓葉教育和民辦高校新高教，兩股受修訂影響相對細。市場平均預測楓葉今年多賺16.1%，明年多賺24.3%；新高教今明兩年分別多賺16.9%和37.8%。現時估值楓葉預測巿盈率15.8倍；新高教13.7倍。在盈利增長和估值上新高教稍勝一籌。楓葉走勢圖於11月2日有個高開小裂口，市況波動下甚為不利。另外，對於個人所得稅改革中，子女教育開支抵稅一項能見度仍低，現時不宜放得太大。」

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