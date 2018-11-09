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中金 騰訊(00700)

評級：買入->買入

目標價：437元-> 365元 (較前收市價293.6元有24.3%潛在升幅)

中金發表報告，將騰訊目標由437元下調16.5%至365元，維持「買入」評級。中金料騰訊下周三公布的季績，非通用會計準則(non-GAAP)盈利按年升9%，按季則跌6%，較市場預期略低。

中金預測騰訊第三季收入按年增長24%，大致與市場預測相若，遊戲業務表現或遜預期，蓋過表現較強的廣告業務。雖然遊戲方面有較有利的季節性因素，但《絕地求生》仍未商業化，《王者榮耀》踏入9月份也熱度退減，中金預期在較低基數，騰訊第三季遊戲收入按季增長20%。另外，預期廣告收入增速加快，按年增48%，主要得益於朋友圈及視頻。

中金認為，騰訊的毛利率將持續面對壓力，主要由於監管收緊損害了公司的利息收入、競爭下需要提高補貼、短視頻方面的投資等。中金把騰訊今明兩年收入增長預測分別下調至32%及27%，較市場預期低1.4及5.4個百分點，另把今明兩年non-GAAP盈利預測分別調低1.3%及12.9%，至增長17%及22%，亦較市場為低，相信市場會進一步下調騰訊第四季及明年之預期。

不過，中金對騰訊正嘗試透過重組產生協同協應的做法表示讚賞，不過在主要業務遊戲放緩下，騰訊的重組需要行得更快。

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