即巿股評 港股直擊

雖然恒指於10月底至11月2日連升三日，累升1900點，不過之後表現反覆，所以現時若要買入股份，認為要選擇抗跌力高的類型，投資者不妨留意金沙中國(01928)，股價分別於今年1月23日和5月28日收報48.55和48.30元，形成「雙頂」的利淡技術走勢，繼而自6月起股價下行，至10月30日錄得最低收報30.30元，當日恒指亦創新低，證明股價走勢受恒指表現影響。繼而兩者均見三連升，金沙反彈逾16%，上周五收報35.20元。另可留意於11月6日收報33.50元，與去年3月8日的收市價33.70元相若，當日恒指收報23782點，較今年11月6日收報26120點低逾2300點，為金沙股價偏低的另一證明。參考恒指為26120點，相若的收市位見於去年6月8日收報26063點，當日金沙收報36元，較33.5元高近7.5%，反映現價進場風險不大。再者，去年股息為1.99元，相對33.50元之股息率近6厘，也可視為現價進場風險不大之另一線索。

略談基本因素

集團的業務包括澳門威尼斯人、金沙城中心、澳門百利宮、澳門金沙及支援該等物業的其他業務，包括往來香港與澳門的金光飛航高速渡輪服務。澳門政府發出了六個在澳門經營娛樂場或博彩區的經營權或轉批經營權，集團的附屬公司威尼斯人澳門持有其中之一。此外，集團綜合度假村設有博彩區及會議區，並提供會展大堂、購物中心、餐區及文娛場所；亦擁有亞洲其中一個最大型的會展大堂及澳門最大的文娛場所金光綜藝館，以及上述的金光飛航，為三大港澳高速客輪公司的其中之一。

下半年展望佳

截至2018年6月止半年度，集團營業額上升17.3%至42.65億元 (美元‧同下)，股東應佔溢利增加44.4%至9.79億元。其中娛樂場收入淨額上升19.7%至33.82億元，客房收入淨額增加20.2%至3.57億元，購物中心收入淨額下降0.9%至2.33億元，餐飲收入淨額增長9.4%至1.52億元，會議、渡輪、零售及其他收入淨額上升1.4%至1.41億元。觀乎營業額的主要部分娛樂場收入錄得近兩成增長，帶動總體營業額上半年增長逾17%，筆者預期隨著上月底港珠澳大橋啟用，澳門的人流亦會增加，相信集團下半年業績也會優於上半年的。

分析潛在升幅

另於2018中期報告顯示，上述的截至今年6月底股東應佔溢利約9.79億美元，較去年同期溢利約6.78億美元，增長44.40%，為最近四年之上半年溢利最高增長率，金額亦是期內最高，反映今年上半年業績優秀。至於資產淨值折合約273億港元，而截至今年10月底已發行股數約80.80億股，計出每股淨值為3.3795港元，相對今年11月6日收報33.50元，市賬率為9.91倍。相對去年最高市賬率是9.53倍還要高，表面看來股價偏高，但可留意今年上半年折合約160億港元的資產淨值為股息被派發，經調整前每股淨值為5.3612港元，相對33.50元之市賬率為6.25倍，低於去年的最低市賬率7.12倍，證明現價處於偏低水平。參考過去五年 (2013至2017年) 平均市賬率為7.29倍，若以市賬率為1.84倍計算，每股合理值不少於39元，較33.5之潛在升幅逾16%。

於11月6日收報33.5元，參考策略為進取者可於現價或以下買入股份；謹慎者可於30元或以下買入；保守者則可於26.5元或以下買入。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年可看目標價為40至45元；而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。另須留意鑑於近期恆指表現波幅，遇上股價下挫時，投資者應嚴守止蝕為佳。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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