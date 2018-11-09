即巿股評 港股直擊

隔晚美國聯儲局議息後維持利率不變，會後聲明反映加息路徑不變，喺12月加息機會超過八成，美股反應尚算溫和，可能市場都預期12月再加多一次息，三大指數個別發展，道指升10點，標指跟納指下跌。不過美匯指數又走強，對新興市場嚟講唔係好兆頭，港股隔晚喺ADR已失守26000點，淡友大反擊，上星期五被挾逾千點，今日有仇報仇，乜嘢熊二大反彈行埋一邊。

恒指裂口低開302點，其後一路拾級而下，期間未有一下似樣反彈，好友全軍盡墨，大市愈踩愈深，加上內銀AH股急插，恒指最多跌642點，半日報收25601點，失守10日線(25630點)，接近半日低位25583點收市。國指則跌284點，報收10419點，幅遠遠超過內地股市。恒指失守10日線，更回補11月2日遺下嘅上升裂口，差一百點左右已完全回補。

以為內銀業績唔錯可以靠呢個板塊帶動大市繼續反彈，結果不似預期，市場擔心內銀要侷住向民企大開水喉，仲要降低貸款利率，唔單止令資產質素下降，淨息差或受更大壓力，半日被狠沽。四大內銀跌幅由2%至3%。內險股同樣捱沽，強如平保(02318)半日亦要跌2.3%，其他內險股跌幅更超過3%。

除咗中資金融股表現不濟，騰訊(00700)呢隻重磅股業績前被大行唱淡，加上由250元反彈至300元水平，即使下周業績不至差過預期，亦已反映，股價失守292元重要支持，股價跌勢更急。至於其他科技股亦全線向下，瑞聲(02018)派完季度成績表又被券商唱淡，跟舜宇(02382)齊跌逾4%。其他新經濟股全面插水，股價閒閒地跌5%以上。

話咗汽車股同濠賭股咪博反彈，果然呢兩個板塊愈跌愈有，汽車股銷量今年被睇淡，明年亦唔會有改善，股價跌逾2%，即使東風(00489)上月銷量表現唔錯，亦要跟大隊跌4%。濠賭股跌完再跌，季度業績強差人意，全年業績及明年盈預測被調低，成個板塊無眼睇。

之前一個星期大市喺25500至26500點區間內上落，市場一度憧憬貿易戰有曙光，熊二反彈或可更上一層樓，事實上50日線即26500水平阻力龐大，三度挑戰不果，淡友即借美滙指數轉強反搫。基本上指數失守25800點，即25800至26200點大形下跌裂口底部，反彈或已告一段落。若然25500水平向下突破，脫離千點移動區間範圍，大市再回補餘下兩個下跌裂口後，將再向下尋底，下一支持大約喺日線保力加通道底部，即24400水平。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)