港股直擊 即巿股評

聯儲局維持利率不變，會後聲明指將「進一步漸進式加息」，隔晚美股個別走。港股連升三日、未能突破50天線後，今早插逾600點。

恒指低開302點，即失兩萬六，報25925點已屬半日高，開市後跌幅持續擴大，半日收市前挫逾600點，最多跌642點，見25585點，跌回10天線(約25638點)和20天線(約25528點)滙聚區上方。恒指收報25601點，挫626點或2.4%，大市成交額498.54億元。

國企指數跑輸，報10419點，跌284點或2.6%。

A股亦受壓，滬指挫1.29%；深成指跌0.54%。

藍籌股方面，騰訊(00700)插4%，拖低大市。另外，平保(02318)跌2.3%；友邦(01299) 第三季新業務價值增16%，股價跌1.2%；滙控(00005)跌1.6%；恒生(00011)插3.4%；中移動(00941)跌2.7%。隔晚紐油九連跌，進入技術熊市，「三桶油」半日挫2.1%至4.4%。

焦點板塊

內銀股：AH股今早拖低中港股市，建行(00939)跌2.4%，A股挫3.73%；工行(01398)挫2.9%，A股挫3.62%；招行(03968)插5.4%；其A股插4.8%；中行(03988)跌2.3%。銀保監主席郭樹清接受人民銀行旗下《金融時報》訪問時透露，考慮對民營企業的貸款在百分比上，要實現「一二五」的目標，爭取3年之後，銀行公司類新增貸款最終不少於50%要借給民企。有分析認為，內銀既要加大向民企放貸，亦要降低貸款利率，勢令日後的淨息差承受更大壓力。

科技股：全線向下，瑞聲(02018)季績差過預期，遭多家券商調低目標價，股價創兩年半低，半日插4.7%；舜宇(02382)挫4.2%。大市值中資科技股全線下挫，「同股不同權」的小米(01810)和美團(03690)分別挫3.5%和7.3%；平安好醫生(01833)挫7.5%；閱文(00772)插8.5%。相反，聯想集團(00992)上季表現勝預期，獲摩通升評級目標，半日升3.1%；昨日尾市暴瀉的指尖悅動(06860)和遊萊互動(02022)分別升23.7%和6.9%。

汽車股：全國乘用車市場信息聯席會公布10月份廣義乘用車銷量按年減少13.2%，跌幅為年內最大。汽車製造商全線受壓，吉利(00175)挫3.6%，目前5連跌；長汽(02333)回吐2.5%；東風(00489)挫4.4%。上月銷量按年增13.24%、跑贏同業的廣汽(02238)亦急挫6.3%。相反，比亞迪(01211)和北汽(01958)分別逆市升1.2%和0.2%。4S零售商方面，中升(00881)挫4.1%；和諧(03836)跌1.6%。

焦點股份

半新股：多股逆市跑出，周二掛牌的新城悅(01755)創上市新高，半日升8.7%；美臻(01825)亦破頂，半日升6.7%；WAC(08619)升18.3%。

阿里影業(01060)：半日急挫7%。集團公截至9月底止，中期虧損1.26億元人民幣，而去年同期虧損3.84億元人民幣。

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