周二掛牌的內地物業管理商新城悅(01755)，今早突落鑊熱炒，最高見過3.63元，大升12.4%，兼創上市後高位，現造3.5元，仍大升8.4%，成交金額3750萬元。
按現價計，新城悅較招股價2.9元，高20.7%。
其他物業管理股跟市跌，中海物業(02669)跌2.9%；雅生活(03319)挫3.5%；碧桂園服務(06098)下滑1.4%；綠城服務(02869)則插5.2%。
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其他物業管理股跟市跌，中海物業(02669)跌2.9%；雅生活(03319)挫3.5%；碧桂園服務(06098)下滑1.4%；綠城服務(02869)則插5.2%。
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