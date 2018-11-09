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今日 11:24 港股直擊 即巿股評

【熱炒半新股】新城悅突落鑊 曾急升逾12%

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周二掛牌的內地物業管理商新城悅(01755)，今早突落鑊熱炒，最高見過3.63元，大升12.4%，兼創上市後高位，現造3.5元，仍大升8.4%，成交金額3750萬元。

按現價計，新城悅較招股價2.9元，高20.7%。

其他物業管理股跟市跌，中海物業(02669)跌2.9%；雅生活(03319)挫3.5%；碧桂園服務(06098)下滑1.4%；綠城服務(02869)則插5.2%。

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