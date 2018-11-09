港股直擊 即巿股評

好啦好啦，真係唔好問我咩事要跌300幾點(噢~依家係400幾點啦)，我有睇新聞噚晚美股唔係好大件事架咋，只係ADR見騰訊(00700)被跌唔知$7同$8；之但係今鋪我哋又唔係買恒指Put/熊，我哋係同中國平安(02318)打緊場硬仗嘛，而今朝見平保跌$1，依家9點50分，恒指個樣似乎想直插落去25600點以下咁，而隻平安Put(12648)今日隨平保下跌而造好，依家9點56分，輪價做緊$0.42，仲爭少少先到家鄉。

我唔能夠快一口咬定「老散死揸唔放嘅心態」係啱，坦白講呢句嘢都真係要睇咩貨同咩場合，如果你話係正股，都真係要睇吓你揸住嘅係藍籌定係仙股；更何況輪證呢啲涉及槓桿成分呢。但可以九成肯定：今次老散心態係成功嘅，但並非僥倖，因為今次係堅持(難聽啲叫執着/固執)平保日線走勢圖，事關由睇中呢隻嘢開始，就見到佢連續幾日都升穿保歷加通道頂部，按慣性股價係會大部分時間處於保歷通道裏面，換言之呢個係第一個暗示你知個價會回。而第二個就係SlowSTC(14,3)，%K線同%D線兩線齊齊衝上逾80水平，兩雙再上升嘅空間愈嚟愈少嘅同時，見到%K線上升嘅動力亦開始減退，呢個係第二個暗示你知個價準備跌。捱價捱咗三日，終於都見大市插400幾點，而平保依家10點13分跌$1.25或1.59%，呢個moment嘅(12648)終於上返$0.44家鄉價。

「重返家鄉價喎，係咪拿拿聲掉咗佢，免得夜長夢多呢？」呢個諗法唔係話錯，但見到平保個勢頭啱啱先開始下行嘅時候，咁快就收工？仍然一個老散嘅心態「你玩我咁耐，係時候到我啦！」係嘅，辛苦咗三日依家竟然叫曾志偉同我講「打和」確係心有不甘。講明先，這邊廂你可以不甘，但那邊廂同時要考慮番今日係星期五，再揸嘅就要過weekend，weekend會發生咩事？God know。

場仗打到呢度終於現曙光，再落去就係要為自己呢次注碼定一個止賺(呢樣嘢根本一開始就應該要做，只係開始咗無幾耐之後被佢玩咗幾日，無咗件事咁解)，十格？八格？呢part就真係各人有各人嘅諗法，but anyway，喺10點20分時見到恒指跌逾500點，如果我哋成班人喺券行或者銀行嘅金魚缸，應該成村人係度嗌「殺、殺、殺」。

論走勢，恒指同平保都會只係剛剛開始企唔穩陣腳，係再次掉頭嘅第一步，就連日線圖都係咁講，(12648)我哋隨時準備食你啦。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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