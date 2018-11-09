港股直擊 即巿股評

聯儲局維持利率不變，隔晚美股個別走。港股三連升，但期內未能收復50天線，今早或回吐逾300點。

道指收市升10點或0.04%，報26191點；標普500指數跌0.25%，報2806點；納指收市跌0.53%，報7530點。

美國聯邦儲備局結束一連兩天的議息會議，一如市場預期維持利率不變，會後聲明預計將「進一步漸進式加息」，重申美國經濟前景所面臨的風險「似乎大致平衡」。

美國勞工部公布，截至11月3日止當周，美國首次申領失業救濟人數21.4萬人，按周減少1000人，符市場預期持。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價普遍低於本港上日收市價，滙控(00005)ADR折合港元計收報65.63元，較本港上日收市低0.27元；騰訊(00700)ADR收報285.65元，低7.95元；國壽(02628)ADR收報16.39元，低0.15元；中海油(00883)ADR收報13.81元，低0.35元；中石油(00857)ADR收報5.91元，低0.14元；中石化(00386)收報6.7元，低0.11元；中移動(00941)ADR收報74.3元，低0.55元；聯通(00762)ADR收報8.61元，低4仙；中電信(00728)ADR收報3.84元，低7仙。

ADR港股比例指數報25889點，較周四恒指挫337點或1.3%。夜市期指收報26089點，跌135點，較昨日恒指收市低水139點。恒指收昨報26227點，升80點或0.3%，連升三日進賬293點或1.1%，惟近期走勢受制50天線(約26501點)，下方支持位10天線(約25693點)和20天線(約25556點)滙聚。

恒指公司今日收市後公布季檢結果。市場預期，市值較小及佔恒指比重較低的恒隆地產(00101)較有機會被剔出。

焦點板塊

石油相關股：紐約期油連續9個交易日下滑，周四收市回落1.7%，報每桶60.67美元，較10月高位跌幅達20%，技術上進入熊市；布蘭特期油下滑2%。留意相關股今早反應。

科技股：隔晚美國科技股受壓，晶片商高通業績遜預期，股價插8.1%；Facebook下滑2.4%，留意本港科技股。另外，兩隻昨日尾市暴瀉的手遊股均發通告，指尖悅動(06860)公布， LJ Technology購入8962.1萬股，持股量增至55.39%；遊萊互動(02022)確認集團財務狀況及業務運營正常，且除控股股東有意增持外，未知悉任何價格下降其他原因。

焦點股份

友邦保險(01299)：截至9月底止第三季，按實際滙率計算，新業務價值9.79億美元，按年增長16%，按固定滙率計則升17%。

新濠國際(00200)：附屬新濠博亞娛樂，第三季應佔淨收入960.2萬美元，按年下跌91.72%，期內淨收益按年減少11.37%。另外，新濠博亞娛樂已於公開市場回購2257.17萬股美國預託股份，總代價約4.92億美元。

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